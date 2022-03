Vladni klicni center od 2. marca deluje vse dni v tednu od 8. do 18. ure in je namenjen pojasnilom glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom Ukrajine. Za klice iz Slovenije je vzpostavljena brezplačna telefonska številka 080 41 42, za klice iz tujine pa +386 1478 7530.

V klicnem centru strokovnjaki iz različnih področij med drugim nudijo informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite ter informacije na kakšen način lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno ali materialno pomoč.

Urad je vzpostavil tudi poseben elektronski poštni naslov info.ukrajina@gov.si, aktualne informacije in kontaktne številke pa so v slovenskem, angleškem in ukrajinskem jeziku objavljene tudi na spletni strani gov.si.

Kot poudarjajo na uradu, je bil odziv na zbiranje humanitarne pomoč doslej izjemen. V preteklih dneh se je na njih obrnilo veliko posameznikov in organizacij, ki želijo pomagati, tudi z organizacijo različnih vrst prevozov.

Ob tem so v soboto na omenjenem uradu objavili javni poziv, s katerim želijo pridobiti informacije o kandidatih za sklenitev pogodbe za zagotavljanje nastanitvenih objektov za namen pomoči ob reševanju krize v Ukrajini. Ti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice so lahko skupne, na javni poziv pa se lahko pravne osebe prijavijo najpozneje do torka do 9. ure.

Na Hrvaško do nedelje prispelo več kot 2000 beguncev iz Ukrajine Hrvaška je do nedelje sprejela več kot 2000 ukrajinskih beguncev. Ti za prihod na Hrvaško ne potrebujejo ne potnega lista ne vizuma, v sprejemnih centrih pa lahko ostanejo največ 48 ur, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Začenja se integracija ukrajinskih otrok v vrtce in šole. Ukrajinske begunce bodo po prihodu na mejo napotili v najbližji sprejemni center - v Osijeku, Varaždinskih Toplicah in po novem tudi v Gospiću, so sporočili iz poveljstva hrvaške civilne zaščite. Bivanje v sprejemnih centrih bo kratkotrajno in bo trajalo največ 48 ur, nato pa bodo beguncem, ki si namestitve niso našli sami, našli trajno bivališče. Minister za notranje zadeve Davor Božinović je v soboto med obiskom sprejemnega centra v Osijeku dejal, da ne želi ugibati o končnem številu beguncev. Zadovoljen je bil s trenutno organizacijo. »Mislimo na najmanjše podrobnosti, tudi o izdaji evropskih covidnih potrdil za ukrajinske begunce, ker se epidemija koronavirusa še ni končala,« je povedal. Župan Osijeka Ivan Radić pa je poudaril, da je mesto že zagotovilo brezplačen mestni prevoz in prevoz beguncev od meje do Osijeka, pripravljeni so tudi na integracijo otrok v vrtce in šole.