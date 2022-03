Po podatkih poljskega zunanjega ministrstva je velika večina prišlekov ukrajinskih državljanov. So pa zabeležili tudi državljane Uzbekistana, Belorusije, Indije, Nigerije, Alžirije, Maroka, ZDA in drugih držav. »V zadnjih desetih dneh je v sosednje države iz Ukrajine zbežalo več kot 1,5 milijona beguncev,« je v tvitu sporočil Filippo Grandi iz Urada visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR). Zaenkrat bežijo tja, kjer imajo povezave, sorodnike ali prijatelje. Sčasoma se bodo od doma odpravili tudi tisti, ki v tujini nimajo nikogar. Takrat bo situacija za UNHCR bolj zapletena.

Med tistimi, ki je zadnje dni prečkala mejo s Poljsko, je tudi 19-letna Katerina. Iz domačega Dnepra je potrebovala tri dni, da je prispela do tisoč kilometrov oddaljene meje. Na pot sta jo skoraj sredi noči, opremljeno bolj ali manj samo s telefonom in dokumenti, k sorodnikom poslala starša. Tokrat prvič potuje sama. »Vsi so mi tako zelo pomagali,« je med čakanjem na vlak povedala za tiskovno agencijo Reuters.

Tistim, ki na Poljskem nimajo bratov, tet ali prijateljev priskočijo na pomoč tudi popolni tujci, ki jim na stežaj odprejo duri svojih domov in jih gostoljubno sprejmejo. Begunci imajo nastanitve sicer na voljo še v hotelih, telovadnicah in drugih državnih stavbah, ki jih je zanje pripravila Poljska.

Poziv za nastanitvene objekte

Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je objavil javni poziv, s katerim želi pridobiti informacijo o kandidatih, ki bi bili pripravljeni zagotoviti nastanitvene objekte za begunce iz Ukrajine. Nastanitveni objekti morajo obsegati najmanj 20 postelj, kopalnice pa so lahko skupne. Rok za prijavo je torek do 9. ure.

Kot so zapisali na spletnih straneh vlade, morajo ponudniki opredeliti stroške najema, obratovalne in fiksne stroške, povezane z nastanitvijo, stroške čiščenja, priprave ali dostave obrokov v skupnih prostorih, zagotovitve posteljnine in brisač ter pranja brisač in posteljnega perila. Poleg tega morajo zagotoviti možnost uporabe pralnice najmanj dvakrat tedensko oziroma drugačno zagotovitev pranja oblačil nastanjenih. Druga možnost je, da naročnik zagotovi posteljnino in brisače, izvajalec pa zagotovi zadostno kapaciteto pralnice, da si perejo sami.

Na javni poziv se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo v pozivu navedene pogoje. Prijavitelj vlogo predloži na obrazcu, ki je priloga javnega poziva najkasneje do torka do 9. ure, so še navedli v uradu.

V Slovenijo še naprej prihajajo begunci iz Ukrajine. V nastanitvenem centru v Logatcu jih je zdaj 85, še več pa si jih namestitev išče pri sorodnikih in prijateljih.