Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, ki je po besedah Štrukljeve izvedbeni akt pravic, ki so določene v zakonu o začasni zaščiti razseljenih oseb. Uredba med drugim določa pravice do nastanitve in prehrane v nastanitvenem centru. Tam bodo nastanjene osebe z začasno zaščito, ki ne morejo bivati pri zasebnikih, poleg nastanitve in prehrane pa bodo imeli tudi pravico do mesečne žepnine.

Osebe, ki imajo možnost bivanja pri zasebnikih sorodnikih in ne bodo imele sredstev za preživljanje, pa bodo na urad lahko vložile vlogo za denarno pomoč, je še pojasnila Štrukljeva. Begunci brez prejemkov bodo lahko vložili tudi vlogo za pomoč za bivanje. Uredba po njenih besedah natančno določa, kje in kako izpolniti vloge, ki bodo objavljene na spletni strani urada.

Poleg tega bodo imele osebe z začasno zaščito prost dostop na trg dela ter pravico do vključitve v vse izobraževalne procese. To vključuje tudi najmlajše otroke, ki se bodo lahko vključili v vrtce. Uredba poleg tega določa pravico do združevanje družine, brezplačne pravne pomoči ter obveščanja o pravicah in dolžnostih. Begunci se bodo lahko vključevali tudi v programe integracije, ki vključujejo učenje slovenskega jezika.

V slovenske osnovne šole za zdaj vključenih 131 ukrajinskih otrok

Sloveniji je po podatkih ministrstva za izobraževanje do srede v 64 osnovnih šolah vključenih 131 begunskih otrok iz Ukrajine. Gre za enega do dva otroka v posamezni šoli, v šoli v Ormožu jih je 13, sedaj se vključuje večja skupina otrok tudi v Logatcu, je povedala ministrica za izobraževanje Simona Kustec.Šole so za zdaj dobile prve usmeritve, kako vstopiti v proces vključevanja teh otrok v šole.

Na področju vzgoje in izobraževanja ter vključevanja begunskih otrok iz Ukrajine je sistem po besedah Kustečeve postavljen izrazito vključujoče. »To pomeni, da materam, ki prihajajo z otroki, dajemo informacije o tem, da lahko vključijo svoje otroke v vrtce in šole, z današnjim sprejetjem uredbe pa tudi na fakultete,« je dejala ministrica. Po njenem mnenju je pomembno, da se v prvih dneh otrokom omogoči čim bolj običajno življenje, da se bodo počutili varno in del družbe, v kateri bodo začasno prebivali.

Kustečeva je danes napovedala, da bo za dodatne strokovne usmeritve v teh dneh poskrbel tudi zavod za šolstvo, ki bo na šole posredoval nekaj dodatnih smernic. Podana bo informacija, na kakšen način opraviti prvi pogovor z otroki in njihovimi starši, kako preko tudi individualnega načrta vključevati otroke v same šole in kako intenzivirati tudi učne ure slovenskega jezika. »Danes sprejeta uredba zagotavlja begunskim otrokom iz Ukrajine varno učno in širše družbeno okolje, odpira vrata vsem, da pridejo vrtce, da se lahko šolajo v srednje šole in na fakultete,« je še dodala Kustečeva. Na ministrstvu za izobraževanje, so ob tem poudarili, da zaenkrat šole ne poročajo o kakršnihkoli težavah z vidika komunikacije z otroki iz Ukrajine in njihovimi starši ter vpisi, ki že potekajo.

Pri usmeritvah naj bi šlo zgolj za pravno-formalno birokratska navodila

Ravnatelj ljubljanske osnovne šole Livada Goran Popović je povedal, da so od ministrstva sicer dobili prve usmeritve, ki pa so v bistvu bolj pravno-formalno birokratska navodila, na primer, kako ukrepati v primeru pomanjkljive dokumentacije in podobno. »Sam potek vključevanja otrok v proces učenja je še vedno prepuščen šolam. A glede na izkušnje s preteklimi begunskimi vali iz preteklosti, smo zdaj bolje opremljeni,« je dejal.