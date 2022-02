Evropska unija in več evropskih držav je danes obsodilo rusko invazijo na Ukrajino. Predsednika Evropske komisije Ursula von der Leyen in Evropskega sveta Charles Michel sta na witterju zapisala, da bo Kremelj odgovarjal za svoja dejanja.

»Ostro obsojamo ruski neupravičen napad na Ukrajino,« sta na twitterju zapisala von der Leynova in Michel. Dodala sta, da so »naše misli« z Ukrajino in nedolžnimi ženskami, moškimi in otroki, ki se bojijo za svoje življenje. »Kremelj bo odgovarjal,« sta še poudarila. Enak zapis je objavil tudi visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell.

Von der Leyen: Predsednik Putin je odgovoren, da je vojno pripeljal nazaj v Evropo

»To ni le kršitev mednarodnega prava, je kršitev temeljev civilizacijskega sobivanja,« je dejal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Na izrednem zasedanju se bo dobil evropski svet in bo po napovedih Borrella uvedel najostrejše sankcije proti Rusiji doslej. Z njimi naj bi onemogočili sposobnost ruske države, da se modernizira in izvede tehnološki razvoj, zamrznili bodo rusko imetje v EU in ruskim bankam onemogočili dostop do evropskega finančnega trga, je še napovedala predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen. »Predsednik Putin je odgovoren, da je vojno pripeljal nazaj v Evropo,« je bila ostra von der Leynova, ki je sicer tudi menila, da si milijoni Rusov te vojne ne želijo.

»Ne bomo dovolili predsedniku Putinu nadomestiti na vladavini prava temelječa reda z vladavino sile in neusmiljenosti. Zgodovina je dokazala, da so družbe in zavezništva, ki so osnovana na zaupanju in svobodi, odporna in uspešna,« je posvarila von der Leynova.

Michel je dodal, da je že govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V pogovoru je obsodil invazijo in izrazil solidarnost z Ukrajino. Napovedal je srečanji Evropskega sveta in voditeljev skupine G7. Govorili bodo o nadaljnjih korakih proti ruskim nezakonitim dejanjem in v podporo Ukrajine. »Predsednika Putina pozivam, naj takoj konča to vojno,« je na twitterju še zapisal Michel.

EU je sicer v sredo sprejela prvi sveženj sankcij proti Rusiji zaradi priznanja neodvisnosti separatistov v Lugansku in Donecku na vzhodu Ukrajine ter napotitve vojaških sil na to območje. Vključuje sankcije proti osebam ter podjetjem in bankam ter omejitev trgovine z omenjenima območjema in dostopa ruskih oblasti do evropskih finančnih trgov.

Generalni sekretar OZN Antonio Guterres se je na ruskega predsednika obrnil s čustvenim pozivom k takojšnji zaustavitvi napadov: »V imenu humanosti vrnite vaše enote nazaj v Rusijo. V imenu humanosti, ne dovolite izbruha najhujše vojne v Evropi po drugi svetovni vojni,« je pozival Gutterres.

V ruski opoziciji so za danes zvečer napovedali proteste proti vojni.