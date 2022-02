»Naša država je vedno odprta za neposreden in iskren dialog, za iskanje diplomatskih rešitev najzahtevnejših problemov,« je dejal Vladimir Putin v video nagovoru ob dnevu branitelja domovine, ki je v Rusiji državni praznik. Sočasno je znova izpostavil skrajno mejo za Kremelj in sporočil, da »interesi Rusije in varnost naših državljanov za nas niso predmet pogajanj«.

Putin je govoril, potem ko mu je zgornji dom parlamenta, Svet federacije, v torek soglasno odobril napotitev »mirovnikov« v dve separatistični ukrajinski regiji, ki ju Moskva priznava kot neodvisni, in morda tudi v druge dele Ukrajine.

V video nagovoru je čestital ruskim vojakom in dejal, da je prepričan o »profesionalnosti« ruske vojske in o tem, da bodo branili nacionalne interese države. Pohvalil je bojno pripravljenost ruske vojske in dejal, da bo država še naprej razvijala najsodobnejše orožje, poroča AFP.

»Še naprej bomo razvijali napredne oborožitvene sisteme, vključno s hipersoničnimi in tistimi, ki temeljijo na novih fizikalnih načelih, ter širili uporabo naprednih digitalnih tehnologij in elementov umetne inteligence,« je dodal Putin.

ZDA še niso sprejele najhujših sankcij, ki jih imajo na zalogi za Rusijo Sankcije proti Rusiji zaradi priznanja ukrajinskih separatističnih pokrajin in začetka invazije na Ukrajino, ki jih je v torek napovedal ameriški predsednik Joe Biden, še niso tiste najhujše, ki jih imajo ZDA z evropskimi zavezniki na zalogi in se bodo stopnjevale v skladu s stopnjevanjem ruskih ukrepov proti Ukrajini. Neimenovani visoki predstavnik ameriške vlade je v torek novinarjem povedal, da so zaustavili projekt plinovoda Severni tok 2, kar je 11 milijard dolarjev vredna investicija, pri čemer ne gre le za denar ampak tudi za večjo energetsko neodvisnost Evrope od Rusije. Iz ameriškega in evropskega finančnega sistema so povsem blokirali peto največje rusko finančno podjetje VEB (Vnešekonombank), ki je vir financiranja za Kremelj in ima 50 milijard dolarjev, premoženja ter banko Promsvijazbank s 35 milijardami dolarjev premoženja, ki financira rusko vojsko. Predstavnik vlade je zagotovil, da so pripravljeni na enak ukrep tudi za druge ruske banke, med njimi banki Sberbank in VTB, ki imata skupaj 750 milijard dolarjev premoženja. Rusko centralno banko in suverene sklade so odrezali od financiranja v ZDA in Evropi in Kremelj tam več ne more trgovati s svojim dolgom oziroma zbirati denarja.

Sankcije proti posameznikom Uvedli so še sankcije proti direktorju ruske varnostne službe FSB Aleksandru Bortnikovu in njegovemu sinu Davidu ter namestniku šefa Putinovega kabineta Sergeju Kirijenku in njegovemu sinu Vladimirju ter direktorju Promsvijazbanka Petru Fradkovu. »Ti ljudje so imeli neposredne koristi od povezav s Kremljem in je prav, da delijo tudi bolečino,« je dejal predstavnik vlade ZDA. Ukrep velja tudi kot opozorilo drugim oligarhom in družinskim članom, da jih čaka podobna usoda. Izključitev Rusije iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema SWIFT ni bila v prvem svežnju, ampak je še vedno na mizi. Ta ukrep bi bil zelo boleč, saj bi Rusijo praktično odrezali od mednarodnih dobičkov pri prodaji nafte in plina, kar je 40 odstotkov prihodkov države. O tem ukrepu so ZDA razmišljale leta 2014, ko je Rusija zasedla Krim, vendar je Rusija zagrozila, da bi to vzela kot napoved vojne. ZDA so doslej iz omenjenega sistema uspele izključiti Iran.

Možna tudi prepoved uvoza in izvoza Na mizi ostajajo tudi izvozne kontrole oziroma prepoved uvoza in izvoza. Predstavnik vlade je povedal, da je to ključen element možnih odgovorov Rusiji s sankcijami. Gre za ključne tehnologije, ki jih Rusija potrebuje za svoje industrije in jih lahko dobi le od ZDA. Povedal je tudi, da Rusija izpada iz finančnih sistemov Zahoda ne more nadomestiti nikjer drugje, saj se tam nahaja večina globalnega denarja. Bela hiša poudarja, da 80 odstotkov dnevnih globalnih transakcij Rusije v tuji valuti poteka v dolarjih in polovica ruske zunanje trgovine se opravlja v dolarjih. Američani so sicer v odgovor na rusko početje v torek premestili nekaj enot v Evropi. Baltske države so dobile 800 vojakov in 40 letal, kmalu pa se bo v tako imenovano vzhodno krilo zveze Nato premaknilo še nekaj lovcev F35 in helikopterjev apache.

Kitajska obtožuje ZDA za naraščanje napetosti v ukrajinski krizi Kitajska je danes obtožila ZDA, da v ukrajinski krizi prilivajo olja na ogenj oziroma da so odgovorne za naraščanje napetosti in ustvarjanje panike. ZDA, ki še naprej prodajajo orožje Ukrajini, s sankcijami »povečujejo napetosti, ustvarjajo paniko in se celo poigravajo s časovnico vojne«, je novinarjem povedala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ključno vprašanje je, kakšno vlogo so imele ZDA pri sedanjih napetostih v Ukrajini, meni. »Če nekdo priliva olja na ogenj, medtem ko obtožuje druge, je nemoralen in neodgovoren,« je dejala. Kitajska je po njenih besedah vse strani pozvala k spoštovanju in upoštevanju legitimnih varnostnih skrbi druge strani ter k reševanju vprašanj s pogajanji in dialogom s ciljem skupne ohranitve regionalnega miru in stabilnosti. Na vprašanje, ali bi lahko Kitajska uvedla sankcije proti Rusiji, pa je izpostavila, da je bil Peking vedno prepričan, da sankcije niso učinkovit način za reševanje problemov.

Blinken odpovedal srečanje z Lavrovom Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na skupni novinarski konferenci s kolegom iz Ukrajine Dmitrom Kulebo dejal, da je za četrtek napovedano srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Ženevi odpovedano zaradi ruske agresije na Ukrajino.