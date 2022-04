Predsednik Evropskega sveta Charles Michel.je izpostavil načrt novih sankcij EU proti Rusiji, ki vključujejo prepoved uvoza ruskega premoga in zaprtje evropskih pristanišč za ruske ladje. A v luči dejanj Rusije in dokazov o zločinih proti človečnosti, ki se po njegovih besedah kopičijo, je treba narediti vse, da se te grozote končajo in vršiti največji možni pritisk na Kremelj. »Mislim, da bodo slej kot prej potrebni ukrepi glede nafte in plina,« je dejal.

Da mora EU omejiti prihodke Rusije od fosilnih goriv in poskrbeti, da denar evropskih davkoplačevalcev ne bo šel v Moskvo, je zatrdila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. »Te sankcije ne bodo naše zadnje,«j e zatrdila in dodala, da je sedaj na vrsti prepoved premoga, a treba se bo ozreti tudi proti nafti.

Tako Michel kot von der Leynova sta izpostavila dogodke v Buči. »To so vojni zločini in to je treba tako poimenovati,« je bila jasna predsednica komisije, ki je potrdila, da bodo skupaj z Ukrajino iskali odgovorne za zločine v Ukrajini.

Tudi Michel je napovedal resne posledice za vse odgovorne. »Naredili bomo vse, kar lahko, da storilce pripeljemo pred roko pravice,« je dejal v okviru razprave z evropskimi poslanci v Strasbourgu.