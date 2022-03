Več kot 300 podjetij, od McDonaldsa do Ikee, je od začetka vojne v Ukrajini že zapustilo Rusijo."Tožilci so uvedli strog nadzor nad spoštovanjem delovne zakonodaje, vključno s pogoji pogodb o zaposlitvi, postopkom izplačevanja plač in določanjem njihove višine," so sporočilo ruskega generalnega državnega tožilca povzeli pri francoski tiskovni agenciji AFP. Kot so pojasnili v Rusiji, je bil ukrep sprejet "za zagotovitev interesov vestnih podjetnikov in zaposlenih" v podjetjih, ki so sporočila, da zapuščajo državo.

Vsak primer prekinitve dejavnosti v državi "bo pravno ocenjen" glede znakov fiktivnega ali namernega stečaja, so sporočili iz državnega tožilstva. Opozorili so tudi na "nedopustnost" enostranskih zavrnitev obveznosti s strani podjetij, ki Rusijo še nameravajo zapustiti.

Rusija se je zaradi številnih sankcij, ki so povzročile padec rublja in pospešile že tako visoko inflacijo, lotila ukrepov, da bi čim bolj zajezila beg tujega kapitala. Brez da bi uporabil besedo "nacionalizacija", je ruski predednik Vladimir Putin v četrtek izjavil, da je treba tuja podjetja, ki zapuščajo Rusijo, prepustiti "tistim, ki želijo, da delujejo", še navaja AFP.