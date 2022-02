V zgodnjih jutranjih urah so se začeli ruski napadi na Ukrajino, ki jih v Rusiji opisujejo kot »posebne vojaške operacije«. Cilj teh napadov, ki so usmerjeni v vojaške instalacije Ukrajine, Putin opisuje za »demilitarizacijo in denacifikacijo Ukrajine«. Takšnega pogleda z ruskim predsednikom ne deli mednarodna skupnost, s katere prihajajo obsežne in enoznačne obsodbe ruskega napada in kršitev ozemeljske suverenosti Ukrajine. Ruski separatisti sicer trdijo, da je glavni cilj doseči meje celotne regije Luhanska in Donecka, torej čez razmejitve črto prekinitve spopadov. Ukrajinski obrambni minister je vse ljudi, ki lahko v rokah držijo orožje, pozval, naj se pridružijo obrambnim silam Ukrajine. Ukrajinska policija pa bo orožje razdelila vsem veteranom.

V napadih umrlo najmanj osem ljudi Po ukrajinskih navedbah se invazija na njihovo državo izvaja iz vseh strani – iz Belorusije, zasedenega ukrajinskega polotoka Krim, preko zasedenega Donecka in preko vzhodne regije Harkov. Izvajajo se zračni napadi, poroča se o topniškem obstreljevanju, ruske enote pa vdirajo na ukrajinsko ozemlje. Po doslej znanih podatkih je v napadih umrlo osem oseb. Iz ruskega obrambnega ministrstva so sporočili, da so z napadi zatrli ukrajinske zračne obrambne sile. Beloruska vojska po navedbah tamkajšnjega predsednika Aleksandra Lukašenka ne sodeluje v vojaški operaciji proti Ukrajini. Kaj sicer načrtuje Putin v Ukrajini, ni znano. Še pred dnevi je trdil, da ne bo izvedel invazije na Ukrajino, pa jo sedaj izvaja. Danes ponoči je sicer zatrdil, da Rusija ne namerava okupirati Ukrajine. Ukrajinske obrambne se hrabro upirajo, so sporočili iz urada ukrajinskega predsedniškega urada. Medtem se iz Kijeva proti zahodu države valijo kolone vozil, v katerih prebivalci zapuščajo mesto. Po poročanju tiskovne agencije Reuters naj bi meščane Harkova na vzhodu Ukrajine zajela panika, veliko ljudi poskuša pobegniti iz mesta. Generalni sekretar OZN Antonio Guterres se je na ruskega predsednika obrnil s čustvenim pozivom k takojšnji zaustavitvi napadov: »V imenu humanosti vrnite vaše enote nazaj v Rusijo. V imenu humanosti, ne dovolite izbruha najhujše vojne v Evropi po drugi svetovni vojni,« je pozival Gutterres. V ruski opoziciji so za danes zvečer napovedali proteste proti vojni. »To sranje bomo čistili še leta. Tega ne bomo počeli mi, temveč naši otroci in vnuki. Vse, kar vidimo, je agonija umirajočega človeka. Torej je tudi Rusija v agoniji,« je na faceboomu zapisala ruska aktivistka Marina Litvinovič. Izredne razmere zaradi invazije na Ukrajino je razglasila Litva, v Moldaviji pa se pripravljajo na sprejem tisočerih beguncev iz Ukrajine.

V Kijevu, Mariupolu in na vzhodu Ukrajine slišati eksplozije Iz prestolnice Kijev, pristaniškega mesta na vzhodu Ukrajine Mariupol in drugih delov države poročajo o močnih eksplozijah. V središču Kijeva sta zgodaj zjutraj odjeknili dve eksploziji, nato pa je bilo slišati zvoke siren reševalnih vozil. Iz pristaniškega mesta Mariupol, ki je največje mesto v bližini frontne črte na vzhodu Ukrajine, poročajo o topniškem obstreljevanju. V Kramatorsku, ki je še bližje frontni črti, pa so odjeknile najmanj štiri močne eksplozije. Eksplozije je slišati tudi v Harkovu v bližini meje z Rusijo. O zvokih eksplozij poročajo še iz pristaniškega mesta Odesa na jugu države, oddaljenega približno 600 kilometrov od frontne črte. »Putin je ravnokar sprožil obsežno invazijo na Ukrajino. Miroljubna ukrajinska mesta so tarča napadov. To je vojna agresija. Ukrajina se bo branila in zmagala. Svet lahko in mora ustaviti Putina. Čas za ukrepanje je zdaj,« je na twitterju zapisal ukrajinski zunanji minister Kuleba.