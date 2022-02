V živo iz Kijeva: Splošen napad iz zraka, morja in kopnega

V četrtek zjutraj so se ob 7.05 v Kijevu zaslišale sirene za splošno nevarnost. Rusija je po ukazu predsednika Vladimirja Putina sprožila splošno ofenzivo na vso državo. Čez Trg neodvisnosti v Kijevu je na podzemno železnico hitel mlad moški v novi maskirni uniformi in nahrbtnikom. Bil je brez orožja. Prejšnji večer je bilo razglašeno vojno stanje in so bili vpoklicani rezervisti.