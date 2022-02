Minister Boštjan Koritnik je včeraj v Odmevih na RTV Slovenija 1 izrazil razumevanje, da je vsebina posnetka mnoge prizadela in da tega posnetka ne bi več objavil. Hkrati je svoje ravnanje vzel v bran, s trditvijo, da od politikov ljudje pričakujejo transparentnost. Pri tem je minister pozabil, da transparentnost v tem kontekstu ni cilj, temveč sredstvo, da bi videli, kdo so politiki, kaj počnejo, kakšne so njihove vrednote, kako se bodo odzivali na krize, kakšne bodo tedaj njihove odločitve in ali tudi v resnici premorejo potrebno dostojanstvo za tako pomemben javni položaj. Podobno kot pri deklaracijah na prehranskih izdelkih. Četudi na deklaraciji povsem transparentno piše, da je v brezglutenskem izdelku vseeno prisoten tudi gluten, to prisotnosti glutena v tem izdelku na noben način ne opravičuje.

O odstopu s položaja Koritnik kljub vsej transparentnosti ne razmišlja in dodaja, da če bi se delo ministrov in politikov presojalo po tem, kar delajo v zasebnosti, ne po tistem, kar delajo v svoji funkciji, bi jih odstopilo bistveno večjo kot doslej. Pravi še, da v osebni komunikaciji ni mogoče komunicirati tako, da kdo ne bi bil prizadet, če je željan biti prizadet. Izpostavlja pa, da ni želel prizadeti nikogar.

Koritnik se je nadalje branil, da je bil posnetek parodija na dokumentarni film ter da je s tem želel spodbuditi ogled omenjenega dokumentarca. Dodal je še, da so se mnogi posnetku nasmejali in da »smeh tudi ni škodljiv«, predvsem pa je izpostavil, da objave ni naredil kot minister na javnem profilu, temveč na svojem zaprtem osebnem profilu. Povedal je še, da odslej na zasebnem profilu ne bo delil ničesar, kar bi lahko prizadelo kogarkoli. Izrazil pa je tudi nezadovoljstvo nad očitki, da je zlorabljal alkohol in droge. »Jaz alkohola ne pijem, drog nisem nikoli zlorabljal,« je povedal Koritnik. »Meni se je zdelo v duhu transparentnosti in tega, da ima javnost pravico vedeti, ali sem bil pod vplivom prepovedanih substanc ali alkohola, da to dokažem. In sedaj mi ti isti očitajo, da sem delal gnečo na urgenci. V nedeljo, ko sem bil tam, gneče ni bilo.«