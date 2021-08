Nogometaši Olimpije so prebrodili krizo in na reprezentančni odmor odhajajo z dvema zmagama v minulem tednu. Po slavju v Domžalah so Ljubljančani v Stožicah odpravili še Aluminij, ki ostaja edini prvoligaš brez zmage na začetku nove sezone. Olimpija je z resnim pristopom nadzorovala potek dogodkov na igrišču in s tremi goli zanesljivo odpravila skromnega tekmeca. Blestel je Ziljkić, ki je dosegel dva zadetka, medtem ko je Tomić zbral dve podaji. Med strelce se je vpisal tudi Nukić, poraz Aluminija pa je omilil Đerlek.

Bravo še sedmič neporažen V Ljudskem vrtu sta se pomerili ekipi, ki sta bili pred sedmim krogom točkovno izenačeni tik pod vrhom lestvice. Tudi po 90 minutah se stanje ni spremenilo, Bravo pa je še sedmo tekmo v sezoni končal brez poraza. Za Maribor se je tekma začela sanjsko, saj je Koderman s strelom s 14 metrov premagal Vekića že v prvi minuti. Štajerci so imeli še naprej terensko pobudo, prelomni trenutek pa se je zgodil tik pred koncem polčasa, ko je sodnik Jug zaradi preostrega prekrška izključil Vrhovca. To so znali Ljubljančani izkoristiti, prevzeli so pobudo in v 63. minuti izid prek nekdanjega igralca Maribora Bajdeta izenačili. »Zelo turbulentna tekma, ogromno se je dogajalo, žal premalo v našo korist. Odigrali smo odličen prvi polčas, nato pa je sledilo prilagajanje in na koncu smo osvojili samo točko,« je bil razočaran mariborski strateg Simon Rožman in dodal: »Odigrali smo korektno tekmo, v kateri so za popoln izkupiček zmanjkale malenkosti. Včasih se zgodijo tudi okoliščine, prek katerih žal ne gre.« Sodnik na tekmi tokrat ni imel pomoči tehnologije VAR.

Koprčani ostajajo na vrhu Nogometaši Kopra nadaljujejo suverene predstave in tudi po gostovanju v Sežani ostajajo na vrhu prvenstvene lestvice. Čeprav niso prevladovali, so po zaslugi Jelića Balte prišli do novih treh točk, skupaj jih imajo že 16 s šestih tekem. Tabor ostaja pri sedmih s sedmih tekem. V koprskem golu je debitiral 18-letni Denny Tiganj. Ključni dogodek se je zgodil v 69. minuti, ko je z osmih metrov zadel Jelić Balta, ki se je prvič v sezoni vpisal med strelce. Domači so se pozneje trudili priti do izenačenja, najlepšo priložnost pa je v 90. minuti zapravil Kljun, a je njegov strel z bližine Tiganj ubranil. Trener Kopra Zoran Zeljković je bil po tekmi zadovoljen: »Mislim, da smo imeli več priložnosti in smo zasluženo zmagali. Vesel sem, saj smo imeli ogromno težav s koronavirusom in poškodbami, fantje so pokazali karakter in sem na njih ponosen.«

Mura še enkrat več razočarala Domžalčani so državne prvake iz Murske Sobote pričakali na zadnjem mestu, resda s tekmo manj. »Težko bomo kaj spremenili. Z igralci, ki jih imamo na razpolago, se bomo pripravili po najboljših močeh. Treba bo zadeti, saj v nogometu le to šteje,« je razmišljal trener domačih Dejan Djuranović. Njegove želje so se uresničile, goli so prišli, igra pa je bila najboljša domžalska v sezoni, kar je bilo dovolj tudi za visoko zmago s 4:1. Prvakom igra v prvenstvu nikakor ne steče in se jim ponavlja podobna zgodba, kot se je leto prej prvakom Celjanom. Trener Mure Šimundža je močno pogrešal poškodovana Bobičanca in Lorbka ter kaznovanega Gorenca.