Martin Kmetec, nadškof in predsednik Turške škofovske konference: Če bi zahodne sile v Siriji ali Iraku vlagale v vzgojo in kulturno rast, bi bilo tam vse drugače

Frančišek Asiški, ustanovitelj minoritskega reda, je v svojem vodilu redovnikom svetoval, naj se ne prepirajo in prerekajo, ko hodijo po svetu, in naj ne sodijo drugih, ampak naj bodo miroljubni in skromni, blagi in ponižni. Naš sogovornik, minorit, bi brez vsaj nekaj teh lastnosti težko preživel v okolju, v katerega ga je zanesla usoda ali, kot bi rekel sam, Božja volja.