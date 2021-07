Goran Vojnović: Obrisi družbe

Če samo malo pretiravam, lahko rečem, da smo bili v Sloveniji ljudje preteklih 30 let politično povsem zbegani in da večino časa nismo prav dobro vedeli, kdo smo, kaj smo in za kaj smo. Sledili smo modrim očem, sledili smo veteranom partizanskih in domobranskih veselic, sledili smo klovnom in gostilniškim ropotačem, sledili smo dobrim malim ljudem, za katere se nam je zdelo, da nočejo, ne znajo in ne zmorejo krasti, sledili smo utelešenjem lastnih frustracij, sledili smo celo Borutu Pahorju.