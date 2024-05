Po včerajšnji napovedi Irske, Španije in Norveške o priznanju Palestine, so na mestu vprašanja, kdaj bo to storila tudi Slovenija. Vlada je na današnji seji interno razpravljala o priznanju, a o tem ni sprejela nobenih odločitev, je pojasnil podpredsednik vlade Matej Arčon.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je pred sejo sicer povedala, da ne vidi razloga za odlašanje s priznanjem.

Kot je dajal Arčon, gredo vse aktivnosti v smeri priznanja, časovnica pa ostaja neopredeljena. »Utegne se zgoditi prihodnji teden ali čez dva tedna, skladno s strategijo, ki smo si jo zadali,« je pojasnil.

Zadnjo besedo ima parlament

Arčon je ponovil stališča vlade, da želi, da se priznanju pridruži še več držav in spomnil, da je slovenska vlada še pred Irsko, Španijo in Norveško začela postopke priznanja Palestine, a da ima, za razliko od omenjene trojice, o tem pri nas zadnjo besedo parlament.

Fajon je novinarjem pred sejo povedala, da ne vidi razloga za odlašanje, saj da imajo na zunanjem ministrstvu pripravljen sklep, ki ga lahko dajo na dnevni red, kadar koli se bo vlada odločila. »Jaz si želim, da to opravimo čim prej in pošljemo predlog tudi v državni zbor,« je poudarila ministrica. Že pred tem je v sredo zvečer v Odmevih RTV Slovenija nakazala, da priložnost za to vidi že na današnji seji, kar pa se ni zgodilo.

Vlada je postopke za priznanje Palestine sprožila 9. maja in kot skrajni rok, ko naj bi odločitev posredovala državnemu zboru, določila 13. junij.