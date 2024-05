Pod člankom o strelskem napadu na eni od šol na Finskem, objavljenem na portalu 24ur, se je v začetku aprila pojavil komentar, da se bo streljanje v šoli, kot je bilo na Finskem, 10. aprila zgodilo pri nas. Zapisal ga je uporabnik z vzdevkom »Slava Rusiji«. Komentar je sprožil preplah na slovenskih šolah, za več dni so na njih uvedli poostrene varnostne ukrepe.

Grozi mu do pet let zapora

Policija je danes sporočila, da je izsledila pisca komentarja. Gre za 36-letnega moškega, pri katerem so opravili hišno in osebno preiskavo, tekom katere so zasegli več elektronskih naprav, našli pa so tudi naboje, ki so jih poslali na analizo. Za osumljenčeva kazniva dejanja je predvidena kazen do petih let zapora.

36-letnik za policijo ni neznanec. Kot je danes povedal vodja sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana Martin Rupnik, je bil osumljeni v preteklosti obravnavan zaradi poskusa kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja oziroma maščevanja uradni osebi.

Grožnja z orožjem: Pred zaklenjenimi vrati še varnostniki

Zapis je sprožil preplah, mnogi starši tisti dan otrok niso pustili v šolo. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda sta po tem med drugim napovedala, da bosta ministrstvi krepili sodelovanje in izboljšali protokol ukrepanja ob grožnjah.

Preberite komentar Petra Lovšina Življenje ob konstantnem oranžnem alarmu