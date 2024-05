Vsaj devet ljudi, med katerimi so tudi otroci, je v nesreči izgubilo življenje, 50 je poškodovanih, je po poročanju britanskega BBC povedal guverner zvezne države Nuevo Leon Samuel Garcia o nesreči, ki se je zgodila ob šestih popoldne po lokalnem času.

Na posnetkih s shoda, ki so jih prenašali na družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako predsedniški kandidat Alvarez Maynez in županska kandidatka Lorenia Canavati tečeta z odra, medtem ko se odrska konstrukcija z velikim zaslonom podira. Alvarez Maynez je po nesreči sporočil, da je sam dobro, medtem ko je bilo nekaj članov njegove ekipe poškodovanih in so jih odpeljali v bolnišnico.

38-letni Alvarez se kot član opozicijske levosredinske stranke Državljansko gibanje poteguje za predsedniško mesto na junijskih splošnih volitvah. V anketah je na tretjem mestu za favoritko Claudio Sheinbaum in glavno kandidatko opozicije Xochitlo Galvez.

Splošne volitve v Mehiki bodo potekale 2. junija. Volivci bodo izbirali novega predsednika, 500 članov poslanske zbornice in 128 članov senata.