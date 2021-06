»Okolje je še vedno zelo zahtevno, negotovosti so velike. Na področju pandemije so se zmanjšale, a ostajajo visoke. Visoke so tudi na področju geopolitičnih dogajanj,« je na današnji novinarski konferenci dejal viceguverner Jožef Bradeško.

Pomembno vlogo pri poganjanju rasti bo igrala odločitev potrošnikov o porabi neprostovoljno privarčevanih sredstev med epidemijo covida-19. Krojile jo bodo tudi negotovosti na področju dobavnih verig, kjer nastajajo motnje. Velik vpliv na rast bodo imele tudi investicije, je naštel.

Stroški dela na uro v območju z evrom in EU navzgor, Slovenija z eno najvišjih rasti

troški dela na uro so se v območju evra in EU v prvem letošnjem četrtletju zvišali. V primerjavi z enakim obdobjem lani so bili višji za 1,5 odstotka v državah z evrom in za 1,7 odstotka v EU. V Sloveniji so porasli za 11,1 odstotka, je danes objavil evropski statistični urad Eurostat.

V zadnjem četrtletju leta 2020 so stroški v območju z evrom porasli za 2,8 odstotka, v EU pa za 3,2 odstotka.

Stroški, povezani s plačami in drugimi izplačili, so se v državah z evrom v prvem trimesečju v medletni primerjavi povprečno zvišali za 2,2 odstotka, medtem ko so bili drugi stroški nižji za 0,9 odstotka. V EU je bila rast plač 2,6-odstotna, drugi stroški pa so se znižali za en odstotek.

V obeh območjih so bila manjša druga izplačila posledica zlasti davčnih olajšav in subvencij, ki so jih vlade v Evropi namenile gospodarstvu v času koronske krize.

Po dejavnostih je bila rast stroškov dela na uro v evropski denarni uniji v prvem trimesečju v industriji na letni ravni 1,2-odstotna, v gradbeništvu 0,9-odstotna, v storitvenem sektorju 1,3-odstotna, v neposlovnih dejavnostih pa 1,9-odstotna.

V EU so medtem ti stroški v obravnavanem obdobju v industriji porasli za 1,5 odstotka, gradbeništvu za 1,2 odstotka, v storitvenem sektorju za 1,4 odstotka in neposlovnih dejavnostih za 1,4 odstotka.

V Sloveniji so se stroški dela na uro v prvem četrtletju na letni ravni okrepili za 11,1 odstotka, in sicer stroški za plače za 10,4 odstotka, ostali pa za 15,1 odstotka.