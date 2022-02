V Sloveniji se je gospodarska rast v zadnjem četrtletju lani izrazito pospešila in močno presegla povprečje evrskega območja, so v današnjem sporočilu za javnost spomnili v centralni banki. Na četrtletni ravni se je pospešila na 5,4 odstotka, kar je 5,1 odstotne točke nad povprečjem območja z evrom, v primerjavi z zadnjim četrtletjem 2019 pa je bila raven bruto domačega proizvoda (BDP) višja za 6,6 odstotka. Letna rast BDP je lani presegla osem odstotkov in je bila najvišja do zdaj.

»Ključni dejavnik je močna rast izvoza, ki se je ob koncu leta močno pospešila. Poleg potrošnje gospodinjstev je domačo aktivnost še naprej krepilo izdatno investiranje, tudi v opremo in stroje. Domače povpraševanje je poganjalo rast uvoza, ki je bila lani še močnejša od sicer robustne rasti izvoza. Presežek na tekočem računu plačilne bilance se je močno zmanjšal,« so pojasnili.

Zadnji podatki po pojasnilih Banke Slovenije kažejo, da so se močna gospodarska gibanja nadaljevala tudi na začetku letošnjega leta. Gospodarska klima se je februarja spet izboljšala, visokofrekvenčni kazalniki aktivnosti pa so kazali na nadaljevanje rasti domačega trošenja in mednarodne menjave.