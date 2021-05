Epidemija je močno spremenila potovalne navade ljudi, covidna situacija in ukrepi, povezani z njo, se spreminjajo iz dneva v dan. Ob načrtovanju potovanja in počitnic sta zato ključna spremljanje aktualnih informacij ter dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil za preprečevanje širjenja bolezni.

Ob zagotavljanju ustreznih higienskih standardov bodo slovenski turistični ponudniki goste privabljali z varnimi in atraktivnimi ponudbami in aktivnostmi. Poudarek bo na trajnostnem turizmu, ki vključuje preživljanje prostega časa v naravi, aktivnemu oddihu, zdravju, butičnih nastanitvah in kulinaričnih izkušnjah.

PCT bo še nekaj časa naša realnost »Slovenski turizem je v veliki meri odvisen od prihoda tujih gostov. Na ministrstvu zato podpiramo uveljavitev digitalnega zelenega potrdila, s katerim bomo lahko znotraj Evropske unije svobodneje potovali že konec junija oziroma s prvim julijem, « je na današnji tiskovni konferenci ob odpiranju slovenskega turizma pred letošnjo turistično sezono med drugim povedal državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in dodal, da bo PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) vseeno še nekaj časa naša realnost. Nova realnost za vse državljane Slovenije bodo tudi na novo izdani turistični boni, ki jih bomo lahko unovčili do konca leta in bodo za razliko od lanskih bonov, ki so veljali le za nočitve in nočitve z zajtrkom, vključevali tudi kulturne, športne in rekreativne dejavnosti. »Gre za del predloga novega interventnega zakona za turizem, ki je v sklepnih fazah medresorskega usklajevanja. Upam, da smo v zadnjem tednu usklajevanja,« je dodal Zajc, ki pa o znesku novih bonov še ni govoril, je pa potrdil, da bo ta manjši od že veljavnih bonov iz lanskega leta. Do sredine tega tedna je bilo sicer unovčenih ali rezerviranih 924.261 turističnih bonov v vrednosti skoraj 132 milijonov evrov.