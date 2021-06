»Nekaj naših predlogov v njem ni, ker mora vlada skrbeti tudi za stabilnost javnih financ. Zato bomo dodatnih 30 milijonov evrov namenili iz evropskih kohezijskih sredstev. Panogi bomo torej skupaj zagotovili skoraj milijardo evrov pomoči,« je na Twitterju zapisal Počivalšek.

Kot je zatrdil, so ves čas epidemije imeli odprt dialog z vsemi zbornicami in iskali možne rešitve. »Poleg splošnih ukrepov, kot je čakanje na delo, smo zagotovili tudi takšne, namenjene samo njim. Panoga je doslej iz vseh protikoronskih zakonov dobila direktno nakazanih 705 milijonov evrov,« je poudaril.

Poleg protikoronskih pomoči je ministrstvo po njegovih navedbah z različnimi razpisi podelilo 238 milijonov evrov spodbud za več kot 5000 podjetij iz panoge. »Tudi na prihodnjih razpisih bo posebna pozornost namenjena gostinstvu in turizmu, saj se zavedamo težav in pomena panoge,« je napovedal.

Kot ugotavljajo, so bili prav ti ukrepi namenjeni segmentom turizma, ki jih je epidemija najbolj prizadela - mestnim hotelom, turističnim agencijam, turističnim vodnikom, poslovnemu turizmu, rent a car dejavnosti, torej segmentom, ki so zabeležili več kot 80-odstotni upad prihodkov. »Bojimo se, da bodo številna turistična podjetja v primeru sprejetja zadnje verzije interventnega zakona prenehala s poslovanjem. Zavedati se je potrebno tudi, da se bo zaradi odloženih kreditnih obveznosti stanje v veliko podjetjih še poslabšalo,« opozarjajo v turističnih podjetjih. Po njihovi oceni letošnja glavna turistična sezona ne bo boljša od lanske, saj so še vedno v veljavi številne omejitve poslovanja, poleg tega pa zagon turizma v polni meri onemogočajo tudi različni pogoji za prehajanje mej in čakanje na evropski potovalni certifikat.

»Interventni zakon za turizem, ki smo ga po dolgotrajnem, večmesečnem usklajevanju, nestrpno pričakovali, sicer prinaša določene ukrepe dodatne pomoči, v zadnji verziji pa ne vsebuje več ukrepov enkratnega dodatka za turizem in povečane pomoči samozaposlenim. Zaradi počasnega okrevanja panoge in izvensezonskega obdobja, ki sledi po poletju, je do konca leta nujno podaljšati ukrep subvencioniranja čakanja na delo, kot priporočajo tudi evropske institucije,« je v skupnem pismu zapisalo 17 deležnikov iz turističnega gospodarstva.

»V tem zakonu ne gre več za pomoč panogi«

V Združenju turističnih agencij Slovenije so vlado v samostojnem pismu opozorili, da v predlaganem zakonu ne gre več za pomoč panogi. V javnem pismu so vlado pozvali, da v interventni zakon vrne ukrepe, za katere je celotna turistična stroka na sestankih sveta na gospodarskem ministrstvu vztrajala, da so nujni. Izpostavili so izplačilo enkratne nepovratne pomoči, subvencioniranje čakanja na delo do konca leta, pokrivanje fiksnih stroškov do konca leta ter izplačevanje univerzalnega temeljnega dohodka deležnikom v turizmu, ki so enoosebne družbe.

Direktor in solastnik agencije Intours Miro Hribar je v imenu receptivnih turističnih agencij opozoril, da je njihova podjetja novi predlog interventnega zakona popolnoma zaobšel. »Kot 100-odstotnim izvoznikom slovenskega turizma za nas boni ne pomenijo ničesar, obljubljeno povračilo regresa pa dojemamo kot cinično popotnico zaposlenim, ki jih bomo morali odpustiti. Naša dejavnost se namreč še vedno ni vrnila, mednarodni turistični tokovi so šele na začetku ponovnega odpiranja, pričakujemo da bo potrebnih še vsaj pol leta, da se bo situacija začela normalizirati,« je zapisal Hribar.

Kot je dejal, so imele agencije lani povprečno več kot 95-odstotni upad prometa, boljšega rezultata ne pričakujejo niti letos. »Brez nadaljnjega kritja fiksnih stroškov ali enkratne pomoči zaradi ogromnega izpada kot podjetja in dejavnost ne bomo preživeli. In močne posledice tega bo čutil slovenski turizem še vrsto let,« je posvaril Hribar.