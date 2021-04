Petčlanski senat s sodnico Marjeto Dvornik na čelu je danes zjutraj Petra Gaspetija spoznal za krivega ubojev babice, dedka in strica 13. junija na domači kmetiji v Škocjanu pri Domžalah. Za vsakega mu je prisodilo po 12 let zapora in kazen združilo v enotno zaporno kazen 30 let. Tožilstvo je sicer zaradi brutalnosti umorov (sodnica je kaznivo dejanje nato prekvalificirala v uboje) predlagalo dosmrtni zapor, obramba pa oprostilno sodbo, saj da za krivdo Gaspetija ni bilo niti enega neposrednega dokaza.

Babici z nožem vrezal mrežo Z večjim mesarskim nožem se je štiriindvajsetletnik tistega usodnega junijskega dne lani najprej spravil na 51-letnega invalidsko upokojenega strica, ki je nič hudega sluteč sedel na kavču v dnevni sobi. Po prvem vbodu v prsi je stric zbežal v kuhinjo, kjer ga je nečak večkrat zabodel v vrat in ga tako porezal, da je na tleh izkrvavel. Potem se je spravil na 74-letnega dedka, ki si je med kuhanjem kosila odpočil na stolu. Tudi njega je zabodel v prsi in ga tako močno porezal po vratu, da je izkrvavel na kuhinjskih tleh. Umoril je še 81-letno nepokretno babico, ki je ležala na kavču. Večkrat jo je zabodel v vrat in jo po njem tudi porezal, še pred smrtjo pa ji na desnem stegnu z nožem narisal mrežo s kljukicami in križi. »Kot mreža za potapljanje ladjic,« jo je opisal izvedenec, ki je opravil obdukcijo. Tudi ona je izkrvavela.

Zavedal se je, kaj počne Zatem je poklical policijo, povedal, da se je zgodil umor, da je vse pobil, pa da se mu bo utrgalo, če ne bojo hitro prišli. Vrata hiše s krvavim krajem zločina jim je odprl sam, z okrvavljenim nožem s 15-centimetrskim rezilom v rokah ter krvjo na rokah in nogah. Sledil je ukazom policije, legel na tla, aretirali so ga. Ves se je tresel, a je molčal. Najprej so ga odpeljali k zdravniku, nato naprej na enoto za forenzično psihiatrijo v UKC Maribor, kjer je preživel nekaj mesecev, po izvedenskem mnenju psihiatra pa so ga prestavili v pripor v Ljubljano. Ocenil je namreč, da je bil Gaspeti v času umorov prišteven in se je zavedal, kaj je počel.