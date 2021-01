Krvavo leto 2020 v luči okrutnih množičnih umorov

S tremi trojnimi umori in znatnim porastom primerov družinskega nasilja lahko leto 2020 opišemo kot še posebno krvavo. Žrtve in njihovi krvniki so se (po večini) med seboj poznali, mnogi so roko dvignili nad svoje najbližje. Policisti so lani obravnavali trinajst umorov in tri uboje.