Je pa vodja skupine za krvne in spolne delikte na Policijski upravi Ljubljana Gregor Mlakar s tem, da je rekel, da iščejo osumljenca za umor, za kar je zagrožena kazen nad 15 let zapora, posredno potrdil, da preiskujejo to kaznivo dejanje. Od za zdaj še ne povsem potrjenih podrobnosti je Mlakar povedal le, da je bila policija v petek ob pol enih obveščena, da je v gozdu pri Zgornjih Duplicah močno poškodovan 77-letni moški. Ko so tja prišli policisti in reševalci, so mu takoj nudili prvo pomoč, a je zaradi hudih poškodb umrl na kraju zločina. Ali je bil res zvezan, kot so vedeli povedati naši neuradni viri, pa Mlakar ni želel komentirati. Dejal je le, da širša preiskava okolice še vedno poteka, prav tako širša kriminalistična preiskava kaznivega dejanja. Na izrecno vprašanje, če preiskujejo tudi morebitno maščevanje predstavnikov romske skupnosti, je Mlakar dejal, da preverjajo tudi te lokalne govorice in da zaenkrat ne izključujejo še prav nobenega motiva. Niti ne koristoljublja. »Preiskujemo zelo široko, saj ne bi želeli, da nas kakšna informacija zavede in gre preiskava v napačno smer,« je še dodal Mlakar.

Kot smo že poročali, je pokojni 77-letni Slavc Knafelj, ki je kot nekakšni gozdni mož živel v gozdu nekaj sto metrov stran od prvih hiš. Med domačini je bil priljubljen, skrbel je za številne mačke, rad je kolesaril. Vsak dan se je s kolesom odpeljal do Grosupelj na kavo, včasih tudi večkrat. Sovražnikov ni imel, tudi denarja naj ne bi imel prav veliko. Je pa menda res, da je bil prav v petek dogovorjen z nekim znancem, da mu popravi motorno kolo. Prav to, da ga ni bilo na dogovorjeno mesto ob dogovorjenem času, naj bi bil tudi povod, da je ta znanec odšel do njegovega gozdnega domovanja in naletel na umirajočega Slavca.