Brutalno, krvavo in brezobzirno nad dedka, babico in strica

“Skrenil sem s ceste,” je štiriindvajsetletni Peter Gaspeti, obtožen umora starih staršev in strica na grozovit in zahrbten način, odgovoril na vprašanje brata, kaj je storil. Bil je ljubljenček dedka in babice, odnosi v družini pa so se začeli krhati, ko je začel več piti in kaditi marihuano in mu dedek ni več dajal potuhe z denarjem. Včeraj je stekel sodni proces.