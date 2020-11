Po navedbah Mlinariča je obtoženi trenutno v priporu.

Gaspeti naj bi junija letos z nožem večkrat zabodel in porezal 81-letno žensko ter 74-letnega in 51-letnega moškega. Po takratnem poročanju medijev gre za njegovega strica ter stara starša. Po dogodku je sam poklical policiste in jim povedal, kaj se je zgodilo.