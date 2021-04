Na grozovit in zahrbten način je Peter Gaspeti junija lani v Škocjanu pri Domžalah na domači kmetiji umoril stare starše in strica, mu v obtožnici očita tožilstvo. Z večjim mesarskim nožem se je štiriindvajsetletnik najprej spravil na 51-letnega invalidsko upokojenega strica, ki je nič hudega sluteč sedel na kavču v dnevni sobi. Po prvem vbodu v prsi je stric zbežal v kuhinjo, kjer ga je nečak večkrat zabodel v vrat in ga tako porezal, da je na tleh izkrvavel. Potem se je spravil na 74-letnega dedka, ki si je med kuhanjem kosila odpočil na stolu. Tudi njega je zabodel v prsi in ga tako močno porezal po vratu, da je izkrvavel na kuhinjskih tleh. Umoril je še 81-letno nepokretno babico, ki je ležala na kavču. Večkrat jo je zabodel v vrat in jo po njem tudi porezal, po stegnih pa jo je porezal v obliki mreže. Tudi ona je izkrvavela.

Tožilka v zaključnih besedah olajševalnih okoliščin za Gaspetija ni našla. Za dosmrtno kazen se je odločila zaradi teže dejanj, brutalnosti in nikakršnega obžalovanja pri obtoženem. Na sodišču zdaj poteka premor, nato sledijo še zakljućne besede obrambe. Morda bo končno kaj povedal tudi obtoženi. Sodba bo znana jutri zjutraj.