Po odmevni zmagi nad Hrvaško je slovenska nogometna reprezentanca ostala praznih rok na gostovanju v Sočiju, ruskem obmorskem letovišču, kjer so bile pred sedmimi leti zimske olimpijske igre. Rusija je v drugem krogu kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju po dveh zadetkih Artema Dzjube ugnala Slovenijo (2:1), ki je izgubila prvič po novembru 2019.

V prvem polčasu je bila Rusija ob navzočnosti 13.000 navijačev konkretnejša in nevarnejša. Blestel je kapetan Dzjuba, najboljši ruski nogometaš, ki je dosegel oba gola znotraj kazenskega prostora. Obakrat je streljal v desni kot vratarja Jana Oblaka, ki ga obramba ni dovolj čvrsto zaščitila. Pri vodstvu Rusije z 1:0 je bil pri pokrivanju Dzjube premalo odločen Miha Zajc (v udarni postavi je dobil priložnost pred Damjanom Boharjem), pri zadetku za 2:0 pa je bil ruski kapetan močnejši od Mihe Mevlje. Slovenski branilec bo zaradi drugega rumena kartona v kvalifikacijah izpustil torkovo gostovanje na Cipru.

Iličić z edinim golom

Ko se je tekma že močno nagibala v rusko korist, je kot blisk udaril Josip Iličić. Zvezdnik Atalante je izkoristil podajo Zajca in z močnim diagonalnim strelom z razdalje vrnil Slovenijo v igro. Gostje so sicer veliko kombinirali na svoji polovici in hitro prehajali pred ruska vrata. Vsaj štiri obetavne akcije bi se za Slovenijo lahko končale uspešnejše, a Zajc, Stojanović, Lovrić in Šporar niso bili dovolj natančni. Moštvi sta si v uvodnih 45 minutah skoraj razdelili posest žoge (49:51) in po šestkrat poskusili s strelom.

Nadaljevanje je minilo v podobnem ritmu. Veliko priložnost za izenačenje sta v 67. minuti z dvojno podajo zrežirala Kurtić in Iličić, a je bil strel prešibak za ruskega vratarja. Tri minute kasneje se je Kuzjajev po hudi napaki Skubica znašel sam pred Oblakom, a so domači iztržili le udarec iz kota. Slovenski selektor Matjaž Kek je veliko menjal, da bi Slovenija dobila sveže moči za drugi zadetek.

Gostje so v zaključku obračuna pritisnili za izenačenje in imeli premoč, vendar je manjkala zadnja poteza, s katero bi strli rusko obrambo.