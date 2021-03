Četudi samo z enim treningom v celotni zasedbi, je slovenska nogometna reprezentanca v Stožicah pripravila prvovrsten podvig proti svetovni podprvakinji Hrvaški. Po najodmevnejši zmagi sedanjega rodu so postavljeni temelji za uspešne kvalifikacije, da bi se izbrana vrsta po dvanajstih letih premora naposled uvrstila na veliko tekmovanje. Svetovno prvenstvo bo prihodnje leto pozimi v Katarju, nov zahteven preizkus pa že v soboto popoldne v Sočiju proti Rusiji.

Lovrić je največje odkritje NZS

Slovenska reprezentanca je v vzponu, odkar je drugi mandat na selektorski klopi začel Matjaž Kek. Zgodovinska prva zmaga proti Hrvaški pomeni, da je na domačem stadionu po desetih letih in porazu Italije v Celju znova padla nogometna velesila. Slovenija od svojih zadnjih najboljših (južnoafriških) časov ni odigrala dvoboja na tako visoki ravni kot proti južnim sosedom, ki so v Stožicah nastopili z zvezdniki najvišje ravni. Kekova filozofija se kaže v disciplinirani in organizirani podobi na igrišču, ki je bojevito Slovenijo nagradilo za vztrajno in nepopustljivo držo. Silovit pritisk Hrvaške na začetku tekme je po petnajstih minutah z najpomembnejšim golom kariere presekal Sandi Lovrić, sin hrvaških staršev, ki velja za največje odkritje nogometne zveze. V slovenskem moštvu pomeni dodano vrednost, uspešne predstave pa so plod kolektivnega duha, ki se pod vodstvom Keka krepi iz tekme v tekmo. Reprezentanca naposled pridobiva prepoznavnost, saj je udarna enajsterica skoraj v celoti zakoličena in so vloge med igralci jasno, predvsem pa pravično razdeljene.

Slovenija gradi neprebojno obrambo, ki je na zadnjih devetih tekmah prejela samo en zadetek. Ko nasprotnik pritiska proti vratom, se brani celotna ekipa vključno z napadalci, ki v defenzivnih nalogah veliko tečejo in onemogočajo nasprotnika. Poveljnik slovenske zasedbe je Jan Oblak, eden najboljših vratarjev sveta, ki glasno deli napotke soigralcem in s hladnokrvnim pristopom deluje pomirjujoče. Najboljšo tekmo za reprezentanco je odigral Miha Mevlja, neustrašni branilec z dolgo brado, ki je v zaključku tekme z obilo predrznosti odbijal serijske napade ognjenih. »Vedeli smo, da se s Hrvaško ne moremo spustiti v odprt dvoboj za posest žoge. Temelji naše igre so v disciplini, pragmatičnosti in kvaliteti. Ko je po kriznih desetih minutah začela rasti samozavest, smo bili dovolj hrabri in odločni. Imamo postavljen sistem, ki se ga bo treba držati tudi proti mnogo slabšim nasprotnikom, kot je Hrvaška. V 'fajterski' tekmi smo zasluženo zmagali, ker smo v nasprotju s tekmecem dosegli zadetek,« je zelo umirjeno nastopil Matjaž Kek, ki je v garderobi prepovedal evforijo, saj se je dolgo potovanje do mundiala komaj začelo.