Slovenski selektor Matjaž Kek v obrambi ni veliko eksperimentiral. Pred kapetana Jana Oblaka je postavil preizkušeno zasedbo, le poškodovanega Miho Blažiča je zamenjal Jon Gorenc Stankovića, za katerim je zelo uspešna sezona v Sturmu iz Gradca. A načrt se mu je podrl že v prvi minuti, ko zaradi poškodbe stegenske mišice tekme ni mogel nadaljevati levi bočni branilec Jure Balkovec, ki ga je zamenjal Mario Jurčević. V zvezni vrsti je priložnost dobil 26-letni Primorec Leo Štulac, ki se je v Italiji z Empolijem uvrstil v serie A. V napadu je zaigral s kar dvema klasičnima napadalcema, kjer je ob udarni devetici Andražu Šporarju priložnost dobil debitant Jan Mlakar, najboljši strelec slovenske lige, ki ga po »aferi Gliha« sploh ni bilo v kadru mlade slovenske reprezentance do 21 let za evropsko prvenstvo na slovenskih tleh.

Slovenci do bili v prvem polčasu nevarnejši od gostiteljev, ki se pripravljajo na evropsko prvenstvo. V živahnem uvodu v tekmo sta slovenski priložnosti zapravila Jan Mlakar (8. minuta), ki je z glavo streljal mimo gola, in Josip Iličić (11. minuta), ki je atraktivno preigral trio domače branilce, nato pa mu je ob strelu spodrsnilo in žoga je zletela mimo gola. V 22. minuti je bila Slovenija oškodovana za enajstmetrovko, saj se sodnik s Kosova Besfort Kasumu ni oglasil, ko je Bejtulal s hrbta porinil Šporarja, ki bi se znašel v lepi priložnosti. Makedonci so poskušali s predložki iz prekinitev, najlepšo priložnost pa je zapravil 37-letni kapetan Goran Pandev, ki je slabo streljal z glavo po sijajnem predložku Alioskega.

Očitno je selektor Igor Angelovski med polčasom v slačilnici povzdignil glas, saj je Severna Makedonija drugi polčas začela odločno in agresivno ter povedla v 55. minuti. Branilec Gorenc Stanković je krenil v napad in izgubil žogo, kar so kaznovali gostitelji s protinapadom. Alioski je z diagonalno podajo našel vzhajajočega zvezdnika Elifa Elmasa, ki je ob slabem posredovanju Jurčevića s prefinjenim strelom iz prve žogo poslal mimo Belca (ob polčasu zamenjal Oblaka) v mrežo. Slovenska igra je bila raztrgana in gostje so imeli srečo, da niso prejeli še kakšnega gola. Kek je skušal slovensko igro dvigniti in povezati v vstopom Domna Črnigoja, Jaka Bijola, 18-letnega debitanta Benjamina Šiška in Damjana Boharja, a napredka ni bilo vse do 97. minute, ko je izenačujoči zadetek dosegel Domen Črnigoj. To je bil prvi in edini slovenski strel Slovencev v drugem polčasu na gol gostiteljev. Slovenija bo v petek Kopru igrala še prijateljsko tekmo z Gibraltarjem.