Jeseni bo minilo dvanajst let, odkar je Slovenija v Mariboru šokirala favorizirano Rusijo in jo v dodatnih kvalifikacijah izločila iz igre za svetovno prvenstvo v Južnoafriški republiki. Ruska delegacija je bila tedaj povsem prepričana, da se bo uvrstila na mundial, a je morala po odmevni slovenski zmagi odpovedati vnaprej rezervirane nočitve na prizorišču šampionata. Rusi niso pozabili slovenske veselice pod Pohorjem in v novem kvalifikacijskem ciklusu – tokrat za Katar 2022 – se želijo oddolžiti tudi za spodrsljaj iz preteklosti.

V Sočiju bo 15.000 gledalcev Slovenska reprezentanca bo na olimpijskem stadionu Fišt v Sočiju po več kot letu dni občutila navijaško vzdušje. Rusija je namreč edina država, ki v nacionalnem prvenstvu kljub pandemiji odpira stadione za obiskovalce v omejenem obsegu. Fifa je Rusiji v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo odobrila tretjinsko zasedenost stadionov na domačih tekmah in obračun s Slovenijo bo videlo okoli 15.000 gledalcev. »Hvala bogu, da bomo igrali v pravem nogometnem ozračju. Navijači na stadionu so za nas dodaten motiv, da odigramo dobro tekmo. Zavedamo se kakovosti domače vrste, ki je nastopila na zadnjem svetovnem prvenstvu. Čaka nas zelo težka tekma,« pravi selektor Matjaž Kek, ki je bil na slovenski klopi tudi ob zadnjem snidenju reprezentanc v Mariboru. Ker si tekme na začetku kvalifikacij sledijo v visokem ritmu na tri dni, nobena reprezentanca ni imela temeljitega časa za pripravo. To bo dvoboj vodilnih moštev skupine H, saj je bila ob zmagi Slovenije nad Hrvaško uspešna tudi Rusija, ki je s 3:1 slavila na Malti. »Težko govorimo o kvalitetni pripravi na tekmo. Pomembnejša je regeneracija in poskušamo narediti vse, da bomo tekmo pričakali v čim boljši pripravljenosti. Pot do Rusije nam je vzela nekaj časa, a tudi nasprotniki so se vračali z Malte,« je iz Sočija sporočil Kek, ki po zmagi nad Hrvaško predvidoma ne bo posegal v zmagovito enajsterico.