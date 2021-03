Mladi slovenski nogometaši do 21 let so osvojili prvo točko v zgodovini evropskih prvenstev. Remi s Češko jih tudi ohranja v igri za napredovanje, vseeno pa ostaja nekaj grenkega priokusa, saj so bili vse do 86. minute v odličnem položaju za zmago – jalovi napadi Čehov namreč niso obrodili sadov, do gola so prišli šele po napaki v slovenski obrambi in avtogolu Nika Prelca.

Matko zadel Prvi polčas je ponudil precej izenačeno igro, pri žogi so bili malenkost več Čehi, ki pa si resne priložnosti vseeno niso pripravili. V 15. minuti je po nevarnosti zadišalo po prostem strelu in poskusu Čehov z glavo, dve minuti kasneje pa so si priigrali svojo najlepšo priložnost v tem delu igre. Po izbijanju slovenskega vratarja Igorja Vekića so prišli do žoge na sredini igrišča in jo nemudoma vrnili v napad, kjer je od daleč močno streljal Ondrej Lingr, a je žogo, ki je nevarno zavijala, Vekić odbil v kot. Slovenci so sicer igrali precej agresivno in se borili za vsako žogo, prav njihova vztrajnost in pritisk na nasprotnika že globoko na njegovi polovici pa sta jim tudi prinesla vodstvo. V 32. minuti, ko igralci v rumenih dresih kar nekaj časa žoge niso uspeli spraviti iz nevarnega območja, je do nje na levi strani igrišča prišel Adam Gnezda Čerin, poslal predložek v kazenski prostor, kjer so bili Čehi precej nespretni z odbijanjem, zaradi česar se je žoga prikotalila do Aljoša Matka, ki jo je z neposredne bližine poslal v mrežo. S tem se je v zgodovino vpisal tudi kot prvi strelec slovenske reprezentance na evropskih prvenstvih in postavil izid polčasa.

Čehi v zadnjem trenutku do gola Tako z igro kot z rezultatom nezadovoljni češki selektor Karl Krejči je že med polčasom opravil kar tri menjave, kljub temu, da so njegovi igralci delovali bolj agresivno, pa so do prve priložnosti prišli Slovenci. Podajalec pri golu Gnezda Čerin je v 49. minuti poslal predložek v kazenski prostor, a je bila češka obramba tokrat bolj zbrana kot pri akciji, iz katere je padel gol, in je žogo odbila. V nadaljevanju so Čehi pritisk stopnjevali in imeli kar precejšnjo terensko premoč, a kakšne posebej nevarne priložnosti si vseeno dolgo niso priigrali. Še več, v najlepši se je znašel slovenski napadalec Žan Medved v 78. minuti, toda izkazal se je češki vratar Martin Jedlička. In ko je tako že vse kazalo, da bodo Slovenci prišli do izjemno pomembne zmage, so si Čehi na levi strani blizu roba kazenskega prostora priigrali prosti strel, ki ga je izvajal Dominik Janošek, Nik Prelec pa je žogo nesrečno preusmeril v lastno mrežo. Čehi so po tekmi z Italijo tako prišli do drugega remija 1:1 in druge točke, Slovenci pa do prve, ki jih vseeno ohranja v igri za napredovanje v četrtfinale. »Vedeli smo, da bo težko, bili v dobrem položaju, a z nekaj smole vseeno nismo uspeli zmagati. Nimamo si česa očitati, čaka nas še ena tekma in upam, da bomo po njej bolj zadovoljni. Treba se bo čim bolj spočiti in odigrati po najboljših močeh,« je po tekmi povedal strelec gola za Slovenijo Aljoša Matko.

»Boli, da dobiš takšen gol v zadnjih minutah« »Vedeli smo, da so Čehi dobro organizirana ekipa in na to smo se dobro pripravili. Večji del tekme smo imeli pravi načrt za nasprotnika. Na koncu pa ena nezbranost in končalo se je, kot se je. Naziv igralca tekme bi raje zamenjal za tri točke, ampak je, kar je. Gol, ki smo ga prejeli, je del nogometa. Pomembno pa je, da smo še v igri. Zdaj je treba dvigniti glave,« je dejal Žan Zeletel, igralec Slovenije. »Igrali smo dobro, se borili, gotovo pa boli, da dobiš takšen gol v zadnjih minutah tekme po tako disciplinirani predstavi. Škoda za prejet gol. Kot ekipa smo odigrali izredno korektno tekmo, pametno smo se branili. V enem trenutku sem že imel občutek, da nam Čehi ne morejo blizu. Ko pa pride do enega takšnega trenutka iz prekinitve, je pač vse možno. Čim prej moramo pozabiti na to tekmo in se začeti ukvarjati z Italijani. Gremo naprej, še smo v igri,« pa je povedal selektor Milenko Aćimović.

Slovenija – Češka 1:1 (1:0) Strelec: 1:0 Matko (32). Stadion Z’dežele, brez gledalcev, sodnik: Nyberg (Švedska), rumeni kartoni: Medved, Kolmanič, Kolobarić, Petrovič; Granecny, Chaluš. Slovenija: Vekić, Žinič, Brekalo, Karić, Kolmanič, Matko (od 79. Rogelj), Zaletel, Gnezda Čerin, Prelec (od 90. Ogrinec), Elšnik (od 70. Petrovič), Medved (od 80. Kolobarić), selektor: Ačimović. Češka: Jedlička, Holik (od, 46. Fukala) Chaluš, L. Krejči, Granečny (od 46. Šulc), Janošek, Sadilek, Kohut (od 46. Ostrak), Šašinka (od 68. Karabec), Bucha, Lingr (od 80. Drchal), selektor: K. Krejči. Igralec tekme: Dominik Janošek (Češka). Streli v okvir gola: 3:2, streli mimo gola: 1:5, blokirani streli: 2:7, prekrški: 18:17, prepovedani položaji: 3:2, koti: 4:4, posest žoge (v odstotkih): 38:62, število podaj: 257:498, število natančnih podaj: 171:408, število napadov: 108:126, število nevarnih napadov: 32:58.