Avtizem pri odraslih: Invalidi, ki se nimajo za invalide

Ljudje z avtizmom imajo precej težav pri prehodu iz mladostniške v odraslo dobo. Četudi se nimajo za invalide, morajo takrat mnogi pridobiti status invalida in se vključiti v zaposlitveno rehabilitacijo, če želijo delati. Kot opozarja profesorica Darja Zaviršek, so na to bolj ali manj obsojeni že, ko vstopijo v paralelni izobraževalni sistem, v katerem je vse več učenk in učencev. Strokovnjaki iz medicinske stroke opozarjajo, da prihaja do težav zaradi prepozne diagnoze in da bi potrebovali specializirano ambulanto za odrasle ljudi z avtizmom.