Predsednico SAB Alenko Bratušek zanima, kakšni so oziroma še bodo učinki in posledice sprejetih protikriznih ukrepov ter kakšna je strategija vlade za izhod iz te krize.

Janša ji je odgovoril, da so danes obrestne mere ugodne za zadolževanje. Hkrati je izpostavil, da si je vlada izposojala denar za reševanja življenja ljudi in podjetij. Na očitke, da je bil kritičen do izposojanja v času reševanja gospodarske krize, pa je dejal, da je tedanja vlada reševala banke. Od tega tudi »dve tajkunski«, je očital Janša. »Zadolžili ste se za pol milijarde evrov. Zato da tisti, ki bi morali takrat v stečaj, če bi bil ta dolg izterjan, danes vozijo v jahtah in poršejih in si kupujejo vile po Ljubljani.«

»Slovenija se je lani zadolžila. Naša zadolžitev ni nadpovprečna,« je še povedal Janša. »Mislim, da je krepko pod povprečjem evro območja«.

Janša je priznal, da so ukrepi posegli v izobraževanje, je pa izpostavil, da šole v Sloveniji niso zaprte, ampak potekajo prek spleta. »Izgubljen ni bil niti en šolski dan,« je zagotovil Janša.

Jelinčič nestrpno čaka na odpiranje gostinskih lokalov Predsednik SNS Zmago Jelinčič je Janšo vprašal, kdaj vlada namerava sprostiti ukrepe v zvezi z odprtjem gostinskih in namestitvenih obratov. Meni, da je skrajni čas, da do tega pride. Pod pogojem, da se upošteva vse ukrepe. »»Ljudje so nervozni. Potrebujemo druženje,« pravi Jeninčič. Izpostavlja tudi, da je gostinstvo ena najbolj prizadetih panog epidemije. Pozval je k odpiranju teras in premiku policijske ure na najmanj 22. uro. Moti ga tudi prepoved točenja alkoholnih pijač, ki ga spominja na prohibicijo. Janša meni, da je treba v trenutnih okoliščinah tehtati, kaj so prioritete. Prepričan je, da je pri tehtanju med šolami in gostilnami treba dati prednost odpiranjem šol. Pravi, da smo v stagnaciji ob izhodu iz drugega vala in da se po Evropi širijo novi, bolj nalezljivi sevi virusa. Trdi, da zato obstaja nevarnost tretjega. Na primerjavo s Hrvaško in drugimi državami, kjer se gostinske dejavnosti odpirajo, Janša odgovarja s podatkom, da je tam epidemiološkos tanje ugodnejše kot pri nas. Navedel pa je tudi Češko, kjer so se po odprtju gostinskih obratov razmere močno poslabšale.

Šarca zanimali morebitni rezi v prejemke ljudi Predsednik LMŠ Marjan Šarec je Janši postavil vprašanje o ukrepih vlade na področju javnih financ v prihodnjih mesecih. Predvsem ga zanima, če vlada namerava uvesti reze v prejemke ljudi? Janša zagotavlja, da rezov ne načrtujejo, temveč okrevanje. Povedal je, da so bile makroekonomske napovedi ugodnejše od pričakovanih kljub hudemu drugemu valu. »V Sloveniji je bil napovedan padec 7,1 odstotka BDP, nekaj dni nazaj pa je bil objavljen uradni podatek, da je bil padec 5,5-odstoten.« Janša ob tem verjame, da bo Slovenija to leto nadoknadila lanski padec BDP. V to verjame, ker meni, da je gospodarstvo ohranilo kondicijo. Šarec je Janševe trditve izpodbijal z mnenjem fiskalnega sveta, ki pravi, da se Slovenija uvršča med države EU z nadpovprečnim padcem gospodarske aktivnosti, nadpovprečno v primerjavi z ostalimi državami EU se je poslabšalo tudi stanje javnih financ, ukrepi pa so občutno povečali izdatke države. Janša na očitke ni konkretno odgovoril. Povedal je le, da so bonitetne ocene Slovenije v zadnjem letu zrasle.