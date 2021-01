Zaradi vdora okužbe v novogoriški bolnišnici delajo le s polovično močjo

V novogoriški splošni bolnišnici, kjer trenutno zdravijo rekordno število obolelih z novim koronavirusom, se soočajo z vdorom okužb v bolnišnično belo cono. Potrdili so jih pri 26 bolnikih in okoli 30 zaposlenih. Število naročenih pregledov in operacij so morali prepoloviti.