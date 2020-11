Vse je zelo podobno kot pred mesecem dni. Najprej pripravljalna tekma, potem pa dva preizkusa za pomembne točke. Slovenska nogometna reprezentanca se nocoj v Stožicah podaja na ogrevanje pred odločilnim zaključkom lige narodov, ko bo proti Kosovu in Grčiji izzivala prvo mesto v skupini in napredovanje v višji kakovostni razred. Izbrana vrsta je oktobrski paket treh tekem začela s prepričljivo zmago proti skromnemu San Marinu. Kako bo proti Azerbajdžanu, ki drevi prvič gostuje na severu Ljubljane?

»V teh časih je zelo pomemben vsak trenutek med reprezentančnim zborom. Šteje vsako druženje, vsak trening, kaj šele tekma. V ligo narodov smo krenili z željo po širitvi baze in da bo reprezentanca dobila večjo samozavest po dobrih predstavah in zmagah. Doslej sem zadovoljen z opravljenim, a imamo še ogromno prostora za izboljšave. Pri igralcih vidim pravo željo, ki je v prejšnjih kvalifikacijah ni bilo v tolikšni meri,« je dodal selektor Kek. Slovenija pod njegovim vodstvom v letu 2020 še ni prejela gola in ima po mučnem obdobju neuspehov naposled veliko priložnost, da izstopi iz sence povprečnega moštva.

»Azerbajdžan je moštvo z značajem in ima svojo organizacijo na igrišču. Njihov način igre nam bo prišel prav za naslednji tekmi, ko bomo dobivali udarce v gležnje. Rezultat je vedno pomemben in dokler sem selektor, bo Slovenija vselej krenila na zmago, saj je to naše poslanstvo. Ko slišimo himno, je v ospredju samo izbrana vrsta. Po uspešnih nastopih v septembru in oktobru želim videti slovensko reprezentanco, ki ne bo obstala na mestu,« razmišlja slovenski selektor Matjaž Kek , ki bo priložnost za igro namenil tudi rezervistom.

Prilagoditev prinaša več uspeha

Slovenska vrsta je včeraj popoldne prvič trenirala v popolni postavi na igrišču v Spodnji Šiški. »V teh razmerah se je treba prilagoditi. Kdor bo znal vse skupaj obrniti v svojo korist, bo imel na koncu več uspeha. Naučili smo se, da nič ni več zanesljivo, marsikaj se lahko zgodi tudi na dan tekme, a ravno zato želimo izkoristiti sleherno sekundo. Tudi reprezentanti se radi vračajo domov in prav to je bil eden od ključnih detajlov pred enajstimi leti, ko so se dogajale velike stvari. Sedaj postavljamo temelje in to je v teh časih poseben izziv. Pri meni je motiv iz dneva v dan kljub vsem težavam vedno večji,« se je razgovoril Matjaž Kek in namenil prijazne besede branilcu Maribora Nemanji Mitroviću, ki je zaradi hude poškodbe kolena že končal sezono. »Celotna reprezentanca ga podpira in naredili bomo vse, kar lahko, če bo treba pomagati.«

Potem ko se je iz Združenih držav Amerike oglasil Robert Berić in povedal, da je razočaran, ker ni dobil vpoklica v reprezentanco, je Kek pojasnil, da v ekipi ni prostora za sedem ali osem napadalcev: »Vsekakor pa bomo poskrbeli, da bo komunikacija z njim v prihodnje jasnejša.« Kek se je na virtualnem druženju z novinarji dotaknil tudi težavnega dogovarjanja s klubi, ki ob poplavi tekem neradi izpustijo svoje igralce v reprezentanco. »Poskušam in želim razumeti interese klubov, a nogomet bi ogromno izgubil, če ne bi bilo reprezentančnih tekem. Izredno veliko pozornosti namenjamo vsaki podrobnosti, ne moremo pa preprečiti poškodb, kakršna se je zgodila Mitroviću. To je davek, ki ga plačujejo nogometaši ob velikemu številu tekem in obremenitev brez pravega odmora in priprav,« je izpostavil Kek. Ob koncu je izrazil prepričanje, da bodo odnosi med člansko in mlado reprezentanco po ustoličenju selektorja Mileta Ačimovića ostali na enaki ravni kot doslej: »Sem prvi, ki se bom zavzemal za kakovostno in korektno sodelovanje.«