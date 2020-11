Po uspešnem septembru in oktobru ima Slovenija sijajno izhodišče za finiš lige narodov, da si na tekmah s Kosovom jutri v Stožicah in z Grčijo v sredo v Solunu priigra prvo mesto v skupini ter napredovanje v ligo B. Slovenija bo za uspeh morala tekmo odigrati bolj odločno in samozavestno ter v višji prestavi kot v sredo proti Azerbajdžanu.

Slovenija se ne znajde najbolje v vlogi favorita Remi z Azerbajdžanom je bil pravočasno in dobrodošlo opozorilo, da za slovensko reprezentanco pač ni samoumevno, da tekmeca lahko premaga z rutino. Drugo opozorilo je staro dobro leto dni, ko je bila Slovenija septembra 2019 po odmevnih zmagah s spektakularno igro proti Poljski in Izraelu v Stožicah v dobrem položaju v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, a je nato vse prigarano podrla oktobra s porazoma s Severno Makedonijo v Skopju in z Avstrijo v Ljubljani. Če je bila Slovenija oktobra pred gostovanji na Kosovu in v Moldaviji v vlogi plenilca, ki preži iz ozadja, je novembra glede na položaj na lestvici ter kadrovsko zasedbo, okrepljeno s prvokategorniki Josipom Iličićem, Timom Matavžem, Andražem Šporarjem in Miho Zajcem, v vlogi favorita. Glede na osvojene točke je izhodišče ugodno, a obenem tudi zahtevno, saj je za Slovenijo znano, da se ne znajde najbolje v vlogi favorita (mučenje proti Moldaviji in Azerbajdžanu v Stožicah). Veliko bolj ji ustreza, ko mora strniti vrste in z motivom, garanjem in navdihom posameznika skuša presenetiti po imenih kakovostnejšega tekmeca.

V gol se vrača Jan Oblak Selektor Matjaž Kek je pred zahtevnim izzivom, da po oktobru, ko sta zablestela Haris Vučkić s petimi goli in debitant Sandi Lovrić, v ekipo umesti najboljšega slovenskega nogometaša Josipa Iličića ter tako najde pravo ravnovesje v zasedbi. Eksperiment proti Azerbajdžanu se ni posrečil, saj so Iličić, Lovrić in Zajc na sredini igrišča zlasti v prvem polčasu dušili drug drugega, zato ni bilo pravih žog do napadalcev. Devetinpetdesetletni Mariborčan je imel tri treninge, da poišče optimalni položaj za Iličića, na katerem bo podobno kot v Atalanti zaključeval slovenske napade z asistenco ali streli na gol, ne pa da se bo mučil na desni strani daleč stran od gola ali pa prihajal po žogo celo na sredino igrišča. Obenem soigralci ne smejo igrati alibi nogometa in se skrivati pri prevzemanju odgovornosti v čakanju mat poteze Iličića. Zelo pomembno bo, kdo bo vodil slovenski napad, da se bo ujel z Iličićem. Oktobrski junak Vučkić ni nared, Matavž je tip napadalca, ki potrebuje žogo na glavo, Šporar pa v prostor. Ker Bijol nima pravice nastopa zaradi rumenih kartonov, je prvi kandidat za defenzivnega vezista Kouter, ki s svojim pristopom ekipi daje dodatno energijo. Za uspeh proti Kosovu bo potreben večji učinek bočnih branilcev v napadu, več telesne moči, hitrosti, teka in agresivnosti v zvezni vrsti ter obrambi, da bo Slovenija po odvzeti žogi izvedla hitro tranzicijo v napad, po kateri je postala znana oktobra. Ni dvoma, da bo ekipa dobila kakovost z vrnitvijo kapetana Jana Oblaka v gol, ki zna pomiriti in sprostiti soigralce, zato tudi šest tekem ni prejela gola. Možna postava Slovenije proti Kosovu: Oblak, Skubic, Mevlja, Blažič, Balkovec, Kurtić, Kouter, Iličić, Lovrić, Bohar, Šporar.

Kosovo že leto dni brez zmage Kosovo je z oktobrskim remijem proti Grčiji pomagalo Sloveniji v boju za prvo mesto, a obenem izpadlo iz igre za napredovanje v drugi rang lige narodov. To ne pomeni, da bo Kosovo na prvem gostovanju v Ljubljani igralo brez motiva, saj je reprezentanca prepoznavna po strastnem nacionalnem ponosu. Kosovo bo naredilo vse, da se Sloveniji oddolži za poraz v Prištini in prekine devet tekem trajajoč niz brez zmage. Kosovo bo v primerjavi s tekmo proti Sloveniji pred mesecem dni nastopilo okrepljeno, saj je kapetan Rrahmani prebolel koronavirus, v pogonu pa je znova prvi zvezdnik in napadalec Lazia Muriči. Ravno Muriči je dosegel edini gol na sredini generalki v bratskem dvoboju proti Albaniji (1:2), kjer so igralci Kosova z veliko večjim zanosom zapeli albansko kot kosovsko himno pred začetkom tekme. Muriči je s 17 milijoni evrov najvrednejši igralec reprezentance Kosova in velja za nogometaša z dodano vrednostjo. S svojo višino 194 centimetrov je nevaren v igri z glavo in ima močan strel. V domovini mu pravijo, da je kosovski Ibrahimović. Kosovo prihaja v Stožice brez 69-letnega selektorja Bernarda Challandesa, ki se je okužil s koronavirusom, zato bo tekmo vodil njegov pomočnik Muharrem Sahiti. Če bo testiranje pred tekmo v Ljubljani pokazalo nove okužbe v moštvu Kosova, bodo igralci s koronavirusom v skladu s protokolom Uefe odšli v osamitev.