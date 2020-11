Slovenska nogometna reprezentanca si je zmago proti Kosovu priigrala po pravi drami, zato so bile tri točke po zaostanku 0:1, začinjene z golom v sodnikovem dodatku, še toliko slajše. Ne glede na to, da je Slovenija zmagoviti gol dosegla v 93. minuti iz enajstmetrovke, je bila zmaga zaslužena, saj je bila boljša. Tekma je bila zanimiva, zelo bojevita in z veliko lepimi potezami, za kar ima največ zaslug kapetan Slovenije Josip Iličić, z naskokom najboljši igralec v praznih Stožicah. Slovenija gre pod selektorjem Matjažem Kekom v ligi narodov po začrtani poti in sama odloča o svoji usodi. Za osvojitev prvega mesta v skupini potrebuje v sredo točko na gostovanju v Atenah proti Grčiji. Ne gre le za prvo mesto v skupini, ki prinaša napredovanje v ligo B, ampak tudi za prvo mesto med reprezentancami, štirimi zmagovalkami skupin v ligi C, ki lahko prinese mesto v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2024 v Katarju.

Obramba Vsaka ekipa doživi šok, ko se na ogrevanju poškoduje prvi vratar. Zvezdniški Jan Oblak v slovenskem golu deluje umirjeno in blagodejno na soigralce, a tokrat ni mogel pomagati, saj je bila bolečina v rami prehuda. Rezervist Vid Belec se je moral zelo hitro pripraviti na akcijo in za opravljeno delo dočakal javno pohvalo selektorja Keka. Pri zadetku Kosova je bil nemočen, saj ga je na cedilu pustila celotna slovenska obramba, ki je stala predaleč od nasprotnika, zato pol ocene manj. Slovenija je na zadnji letošnji tekmi v Stožicah prejela zadetek po več kot desetih urah in sploh prvič v letu 2020 pobrala žogo iz svoje mreže.

Zvezna vrsta Kek je na sredino igrišča postavil bojevito zasedbo, ki je veliko pretekla in kljub napakam narekovala ritem igre. Zvezna vrsta se je uspešno dopolnjevala v napadu in zrežirala večino slovenskih nevarnih akcij. Slovenski značaj, o katerem je po tekmi govoril selektor, je bil opazen tudi v dvobojih ena na ena, kjer ni bilo popuščanja. Slovenija je bila nagrajena za vztrajno igro, saj se ni zadovoljila s točko in je do konca izzivala zadetek za zmago.

Napad Ko ekipa zmaga, je to potrditev, da je v napadu nalogo opravila dobro. Vodja napada Haris Vučkić je imel dovolj priložnosti, da bi se še na četrti tekmi zapored vpisal med strelce. Če je bil ob strelih nenatančen, je garal za ekipo z veliko teka. Motivirani rezervist Andraž Šporar, ki je bil dolgo časa odrezan od igre, se je odkupil s priigrano enajstmetrovko. Najnevarnejši slovenski napadalec je fantazist Josip Iličić, ki hitro razmišlja in vleče poteze, da ga igralci komaj dohajajo, ali pa ga včasih tudi ne razumejo. Ko je bil že v izgubljenem položaju, je s podajo s peto našel Stojanovića, da je asistiral za izenačujoči gol. Tudi z realizacijo enajstmetrovke globoko v sodnikovem podaljšku je pokazal zvrhano mero mirnosti, odločnosti in poguma. Kek je med polčasom v slačilnici ukazal, da mora biti v zaključku napada v kazenskem prostoru več slovenskih igralcev. Očitno ga je najbolj poslušal defenzivni vezist Jasmin Kurtić, ki se je znašel pet metrov od gola Kosova. Na prostoru, ki je rezerviran za napadalce, je poskrbel za izenačenje v slogu izkušenega golgeterja z dodatkom atraktivne poteze, ki so običajne za igralce s številko deset. »Gol posvečam svoji družini, ki mi stoji ob strani,« je dejal Jasmin Kurtić.

Selektor Čeprav Kek ni mogel računati na Oblaka, ki je imel že dva dni pred tekmo bolečine v rami, Bijola (kartoni) in Verbiča (zdravstvene težave, a test na koronavirus je negativen), je spretno sestavil udarno enajsterico, ki je bila precej bolj razigrana kot v sredo na prijateljski tekmi z Azerbajdžanom. Remi 0:0 je Keku prišel celo prav, da je igralce spustil na zemljo in jim skozi pogovor dopovedal, da še niso ekipa, ki bi zmagovala rutinsko. Slovenija je uspešna le takrat, ko je vsa ekipa agresivna, taktično zrela, med seboj komunicira na igrišču in se zaveda, kako pomemben je vsak posameznik v mozaiku ekipe. Nogometaši, ki jih je poslal na igrišče, so imeli znanje in značaj, da so reagirali na edini možen način po vodstvu Kosova. »Zaradi tega fantom velik kompliment,« je poudaril Matjaž Kek. Mariborčan je imel največ pripomb na izgubljene dvoboje na sredini igrišča, med posamezniki pa je izpostavil Belca in Vetriha. V finišu tekme je povlekel ključno taktično potezo, ko je Iličića, ki je bil na koncu z močmi, z desnega boka preselil v sredino igrišča in bližje golu, s čimer je povečal pritisk na obrambo Kosova, da je v sodnikovem dodatku naredila usodno napako. Slovenija za piko na i potrebuje še eno junaško predstavo v Atenah.