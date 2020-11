V slovenski gol se je vrnil kapetan Jan Oblak, ki je tekmo proti Kosovu izpustil iz preventivnih razlogov zaradi bolečin v rami, s katero je v preteklosti že imel težave. V zvezni vrsti je v paru defenzivnih vezistov zaigral Jaka Bijol, ki je odslužil kazen dveh rumenih kartonov. Nič ni bilo od napovedi selektorja Matjaža Keka, da bodo s hitrim golom skušali Grke narediti nervozne. Grki so od prve minute odločno krenili po zmago, medtem ko so Slovenci na slabi igralni površini na stadionu Apolona delovali zadržano in na trenutke tudi zmedeno, zelo hitro pa sta porumenela Bohar in Kurtić. Že v uvodnih minutah je bilo vroče pred slovenskim golom, najbolj pa je po vodstvu Grčije zadišalo v 30. minuti. Ko je bil Oblak že premagam, je vodstvo Grčije preprečil Blažič tako, da je žogo z glavo izbil tik pred črto gola. Težava Slovenije je bila, da so Grki lahko kombinirali in igrali, ker je bila slovenska zvezna vrsta premalo agresivna in odločna. Gostje si v prvem polčasu niso priigrali niti ene priložnosti. Bilo je le nekaj obetavnih akcij, a je zmanjkala prava zaključna podaja ali natančen predložek.

Grki so v drugi polčas krenili še bolj odločno. Slovenci so se preveč povlekli v obrambo, kjer so iz minute v minuto bolj trpeli in hodili po robu poraza. Gostom ni uspelo dlje časa zadržati žoge v posesti, saj so jo izgubljali z nenatančnimi podajami. V napadu so bili premalo ambiciozni, ker so vse stavili na navdih Iličića, ki je poskušal s strelom od daleč in izsiljevanjem enajstmetrovke, po kateri se je zaiskrilo z grškim branilcem Tzavelasom, saj o prekršku ni bilo govora. Grki so vse več stavili na napad, saj so ob menjavah vstopali ofenzivni nogometaši. A v slovenskem golu je bil znova izjemni vratar Jan Oblak, ki se je izkazal z nekaj izjemnimi obrambami, nekaj žog pa je na slovensko srečo zletelo tik mimo vratnice.

Oblak je bil znova na ravni ugleda in kapetan ter v seštevku najboljši igralec tekme. Stojanović se je nagaral v obrambi. Centralna branilca Mevlja in Blažič sta bila znova tradicionalno zanesljiva in uigrana, hude bitke sta bila in tudi dobila v zraku in na tleh z grškimi napadalci. Balkovec se je trudil v obrambi, v napadu pa ni zmogel natančnega predložka. Bijol se je dobro uro mučil v zvezni vrsti, naredil preveliko napak in po eni od njih je Kurtić prejel rumeni karton. Kurtiću nikakor ni uspelo vzpostaviti avtoritete na igrišču. Iličić je prevzel nase vso odgovornost v napadu, a je pogosto tudi pretiraval s svojimi potezami. Lovrić je za Slovenijo prikazal že boljše predstave. Bohar je imel znova tekmo z nihanji. Za Vučkića je bil tekmec prezahteven, da bi bil nevaren za grški gol, a je vsaj veliko tekel. Menjave Verbič, Šporar, ki je poskrbel za izključitev Kiriakopulosa, Vetrih, Bajrić in Skubic so izpolnili pričakovanja. Kek je z napredovanjem v ligo B izpolnil pričakovanja z izkupičkom štirih zmag in dveh remijev ter le enim prejetim zadetkom.