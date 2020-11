Kapetan angleškega prvoligaša Crystal Palacea je že zapustil pripravljalni center v Stari Pazovi in odšel v samoosamitev. Devetindvajsetletni igralec zvezne vrste ne bo mogel igrati niti na tekmah lige narodov proti Madžarski in Rusiji.

Pri vseh drugih igralcih so bili testi negativni, tako da so na voljo selektorju Ljubiši Tumbakoviću za današnji obračun s Škoti, so sporočili iz Srbske nogometne zveze (FSS).