Joe Biden od podpredsednika do predsednika

V predstavniški demokraciji velja, da so volitve glavni praznik demokracije, stalno ponavljajoče se potrjevanje temeljev demokratičnosti družbe. Zato sta množična udeležba na volitvah in spoštovanje pravil ter zakonske regulative odločilnega pomena za potrjevanje demokratičnih standardov, ki zmagovalcem in poražencem dajejo legalnost in legitimnost.