Preštevanje glasov na letošnjih ameriških predsedniških volitvah je odšlo v podaljške. Olje na ogenj je prilil tudi aktualni predsednik. Donald Trump je namreč pozno ponoči iz Bele hiše sporočil, da je zmagal, da je potrebno takoj prekiniti preštevanje glasov in da bo šel s svojimi zahtevami na vrhovno sodišče. Ameriški komentatorji so bili šokirani nad nedemokratičnostjo izjave, demokratski kandidat Joe Biden pa se je odzval povsem mirno, rekoč, da je v tem trenutku potrebno potrpljenje in da »lahko o novem predsedniku odloči zgolj ameriško ljudstvo in nihče drug«. Odzvala se je tudi Evropska komisija, kjer so opozorili, da demokratični proces tam še poteka in da je treba počakati na uradne izide. Prav tako so pohiteli britanski novinarji z nacionalnega BBC in o tem povprašali torijce. Otoški konservativci so se na vse pretege branili komentarja.

Vse to pa ni ustavilo slovenskega premierja, ki se je v kratkem obdobju z nespametnim tvitom znova po nepotrebnem vmešal v potekajoče ameriške volitve. »Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika,« je ob 10. zjutraj po slovenskem času tvitnil Janša in republikancem čestital za zmago na ameriških volitvah. Twitter je zatem ob Janševem sporočilu dodal opozorilo »Uradni viri ob objavi tega tvita še niso razglasili zmagovalca«. Tvit je z več kot 600 poobjavami in 900 omembami pristal na plodnih tleh, med komentarji pa prevladujejo zgražanja, med katerimi večina našemu predsedniku vlade pojasnjuje, da tako v demokraciji pač ne gre.

Janša je sicer z izjavami dvigoval prah že pred volitvami, ko je s podporo Trumpu Slovenijo uvrstil v skupinico držav, v katerih se voditelji ne zmenijo za finese diplomacije. »Kar počne Janez Janša, se mi sploh ne zdi zares vredno komentarja,« je takrat potezo Janše pospremil Marjan Šarec, Alenka Bratušek pa je menila, da gre za »skrajno neprimerno in nekorektno« potezo ter dogodek označila za novo blamažo Slovenije.