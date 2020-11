Čeprav je predsednik ZDA Donald Trump že v noči po zaprtju volišč močno preuranjeno razglasil svojo zmago, za kar mu je čestital tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, so volitve v ZDA še naprej neodločene. Če je na volilno noč še bolje kazalo Trumpu, so se od tedaj stvari močno spremenile. Njegov izzivalec iz demokratskih vrst Joe Biden je namreč po zmagi v Wisconsinu in Michiganu samo še eno zvezno držav oddaljen od Bele hiše. V igri jih je sicer še pet. Aljaska, ki premore vsega 3 elektorske glasove, bo pričakovano najverjetneje šla v roke Donalda Trumpa. Bolj napeto je v Nevadi, Pensilvaniji in Georgii. Zelo težko pa bo Biden zaostanek za Trumpom nadoknadil v Severni Karolini, kjer ni več veliko nepreštetih glasov.

Nevada Biden je med zveznimi državami, ki še niso odločene, v vodstvu zgolj v Nevadi, kjer ima po 75 odstotkih preštetih glasovnicah 588.252 glasov, Trump pa 580.605. Vodstvo je torej manjše od 8 tisoč glasov, novih rezultatov pa tamkajšnja volilna komisija še nekaj časa ne namerava sporočiti. Domnevno želijo prvo prešteti vse glasovnice. Če bo odločala Nevada, bomo morali še nekoliko počakati.

Georgia Trumpovo vodstvo v Georgii se je medtem skrčilo na manj kot 23 tisoč. Predsednik ima tam po okoli 98 odstotkih preštetih glasovnicah 2.430.156 glasov, Biden pa 2.407.589. Po najnovejših podatkih CNN-a je razlika celo manjša in znaša le še okoli 13 tisoč. Razlika je sicer še vedno večja kot v Nevadi, odstotek nepreštetih glasovnic manjši, Bidnov tabor pa bodrijo podatki, da je večina nepreštetih glasovnic iz demokratskih oporišč v urbanih središčih, kot je Atlanta, kjer prevladujejo podporniki demokratske stranke.

Pensilvanija Večjo prednost ima Trump v Pensilvaniji. Tam je po približno 89 odstotkih preštetih glasovnicah zbral 3.215.983 glasov, Biden pa 3.051.565. Razlika torej še naprej znaša nekaj več kot 164 tisoč glasov, kar ni malo, a se je v minuli noči skrčila z več kot 600 tisoč. Tudi tu gre »modri premik« pripisati štetju glasovnic, ki so prišle po pošti iz demokratskih urbanih središč, kot sta Pittsburgh in Filadelfija. Izhodiščno veliko vodstvo Trumpa je posledica zakona zvezne države Pensilvanije, ki, podobno kot v Wisconsinu in Michiganu, začetek odpiranja poštnih glasovnic dovoli šele, ko se volišča zaprejo. Štetje glasovnic po pošt je sicer zelo zamuden postopek, ki zaradi preprečevanja morebitnih kršitev poteka v več korakih. V Pensilvaniji pa dodatno zamudo povzroča tudi zakon, ki dovoli štetje vseh veljavnih glasovnic, ki so bile oddane na dan volitev in v vložišče volilne komisije prispejo do petka.