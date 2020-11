Zmagovalec ameriških volitev? Starec s koso. In marihuana.

Liberalni del Američanov se je v torek odpravljal v postelje z upanjem, da se bodo naslednji dan zbudili iz štiriletne nočne more. Iz Bele hiše bodo namesto jedkih tvitov prihajali stavki z repom in glavo, svet pa se bo znova vrtel v starih tirnicah. Naslednjo jutro so trčili v spoznanje, da Donald Trump ni le preblisk, da druga polovica države trdno verjame v njegovo sporočilo. In da ne gre za razpoko, ampak vse težje premostljiv prepad.