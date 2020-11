Rezultate po zveznih državah si oglejte na povezavi.

Demokratski kandidat Joe Biden je na dobri poti k zmagi na predsedniških volitvah v ZDA, potem ko je dobil dve pomembni bitki. Najprej je slavil v Wisconsinu, kjer je bilo tesno že leta 2016, ko je Hillary Clinton izgubila za vsega 22.000 glasov, nato pa še v Michiganu, kjer je Donald Trump dan začel z več kot 220.000 glasovi prednosti. Sedaj so oči ameriške javnosti že drugo noč uprte v Nevado, kjer se potencialno skriva odločilnih šest elektorskih glasov, ki bi demokratom pomagale do želenih 270 elektorskih glasov. V zvezni državi, znani po Las Vegasu, kjer so zaradi pandemije prvič v zgodovini vsem volilcem glasovnice poslali na dom, včeraj ni bilo dovolj podatkov za morebitne oprijemljive projekcije. Ostaja četrtina nepreštetih glasov, kar v številkah pomeni 398.000 glasovnic. Zaenkrat Biden vodi za pičlih 8000 glasov.

(Infografika: Mojca Gorjan in Andreja Židanik)

Trump mora za zmago pridobiti vse preostale zvezne države Bidnova pot v Belo hišo gre lahko tudi skozi Georgio, ki prinaša 16 elektorskih glasov. V tej zvezni državi za zdaj še vedno tesno vodi Trump, v Bidnovem taboru pa so optimistični, saj je nepreštetih ostalo še dovolj glasov iz velikih urbanih središč, kjer prevladujejo demokratski volilci. Trenutno kandidata tam loči le še slabih 14.765 glasov. Napeto je tudi v Pensilvaniji (20 elektorskih glasov), kjer je imel Trump po štetju glasov z volišč ogromno prednost, s prihodom glasov po pošti pa je ta močno skopnela. Tudi tam je nepreštetih še dovolj glasov po pošti iz urbanih središč, da bi se trenutno rožnata zvezna država obarvala modro. Nekoliko bolj tesno je v Severni Karolini (15), kjer so možnosti za Bidnovo zmago zelo tesne. Čeprav je Trumpu po »rdečem prividu« volilne noči kazalo zelo dobro, je trenutno on v manj ugodnem položaju za skupno zmago. Privoščiti si namreč ne sme poraza v niti eni od preostalih zveznih državah.

Oboroženi Trumpovi podporniki v Arizoni Oborožen podpornik Donalda Trumpa pred poslopjem volilne komisije v arizonskem okrožju Maricopa (foto: Reuters) Napeto postaja tudi v Arizoni, ki jo je večina tujih medijskih hiš že razglasila v prid Bidnu, vendar se štetje nadaljuje, Trump pa zaradi tradicije glasovanja po pošti tudi med republikanci v tej zvezni državi znižuje razliko. Ironično se je pred poslopjem, kjer volilna komisija okrožja Maricopa šteje glasove, zbrala večja skupina Trumpovih podpornikov, ki protestirajo proti »kraji volitev«. Nekateri vzklikajo »prenehajte šteti«, drugi »nadaljujte s štetjem«. Skrb pa vzbuja, da je v zbrani množici več Trumpovih podpornikov s strelnim orožjem. V Arizoni je namreč strelno orožje dovoljeno vidno nositi v javnosti.

Wisconsin in Michigan ključna Wisconsin je bila sicer druga zvezna država na letošnjih volitvah, ki je spremenila barvo v primerjavi s prejšnjimi volitvami in iz republikanske postala demokratska (druga je Arizona). Je pa Trumpova ekipa napovedala, da bo v Wisconsinu takoj po objavi izidov vložila zahtevo za ponovno štetje, saj je razlika med kandidatoma manj kot odstotek. Pravno artilerijo so aktivirali tudi v Georgii, v Michiganu pa so vložili tožbo, s katero tako kot v Pensilvaniji zahtevajo prekinitev štetja glasov in ponoven pregled odprtih glasovnic, ki so prišle po pošti. V Pensilvaniji naj bi bile odločilne prav glasovnice po pošti, ki so jih zaradi notranjih pravil začeli šteti šele z včerajšnjim dnem. Poleg zvezne države, v kateri je bila podpisana deklaracija o neodvisnosti ZDA, čez lužo čakajo še na izide v Georgii, Severni Karolini, Aljaski in izpostavljeni Nevadi. Demokratom upe dviguje tudi podatek, da je med preostalimi glasovi v ključnih okrožjih velik delež tistih, ki so prišli po pošti, pri čemer so v tem pogledu zaenkrat več kot tričetrtinsko uspešni. Biden je sicer kmalu po zmagi v Wisconsinu stopil pred ameriško ljudstvo. Demokracija je srčni utrip tega naroda, je dejal, in poudaril visoko udeležbo na letošnjih volitvah. Kljub pandemiji novega koronavirusa je namreč glasovalo rekordno število Američanov, in sicer več kot 150 milijonov. Biden je dejal, da demokratski tabor še ni na točki, ko bi lahko razglasil zmago, a da glede na dosedanji potek štetja glasov verjamejo v končni uspeh. »Enako požrtvovalno se bom trudil tako za tiste, ki so volili zame, kot tudi tiste, ki niso volili zame. Sedaj je potrebno prešteti vsak glas. Nihče nam ne bo vzel naše demokracije,« je bil odločen.

Spregledani rdeči privid Volilni dan se je sicer bolje začel za Trumpa. Rezultati so v rdečo barvo republikancev ovili prve ključne države – najprej Florido in Ohio, potem pa tudi Iowo in Teksas. Izid volitev v Teksasu, tej sicer tradicionalno republikanski državi, je bil letos presenetljivo tesen, a si je Trump pred demokratskim izzivalcem že zagotovil neulovljivih 620.000 glasov prednosti, s tem pa pomembnih 38 elektorskih glasov. Vse to je hitro vneslo nejevero in dvom o tem, da so raziskave javnega mnenja v zadnjih tednih in mesecih vendarle ustrezno izmerile razpoloženje Američanov v nasprotju z letom 2016. Napovedovale so namreč vsaj večjo konkurenčnost Bidna, če že ne zmage. Poleg tega je Trump konkretno povedel v državah za »modrim zidom«, ki ga je uspešno razbil leta 2016 – v Pensilvaniji, Michiganu in Wisconsinu. Razlog za to vodstvo je bil ta, da so tam najprej šteli glasovnice s samih volišč, tam pa je v povprečju višja udeležba republikanskih volilcev. Šele nato so šteli glasovnice po pošti in oddane predčasno. Ustvaril se je torej tako zelo napovedovani rdeči privid: sprva precejšnje vodstvo Trumpa, ki pa ni bilo realno. Trumpu sicer pred nadaljevanjem štetja glasov od modre trojke ostaja le še Pensilvanija. Zanimivo je bilo sicer tudi, da je televizija Fox News, sicer podpornica aktualnega predsednika, dokaj zgodaj razglasila zmago Bidna v Arizoni, kar je povzročilo ogromno nejevolje v Trumpovem kampu. Je pa izid obveljal.

Trump sredi noči kar sam razglasil zmago Vendar predsednik privida ni videl. V Beli hiši je v družbi kakšnih 250 ljudi, ki po poročanju ameriških medijev niso nosili mask, spremljal razplet. Okoli pol tretje zjutraj, ko je v državah modrega zida še vodil in bi – če bi tako ostalo – skoraj zagotovo zmagal, pa je stopil pred mikrofone. »To je zagotovo novinarska konferenca ob najbolj pozni uri,« se je najprej pošalil. »Odkrito povedano smo na teh volitvah zmagali. Kar se dogaja, je prevara na račun ameriškega ljudstva,« je predsednik sejal dvom o poštenosti volilnega procesa države, ki se šteje za zastavonošo demokracije. »Šli bomo na vrhovno sodišče. Hočemo, da se vse glasovanje ustavi,« je dejal. LIVE: President Donald J Trump https://t.co/J7hhaUPUf0 — Team Trump (Text VOTE to 88022) (@TeamTrump) November 4, 2020 Kaj je s tem mislil, ni jasno – v tistem trenutku so bila volišča že povsod zaprta. Je pa zato že pred volitvami ves čas trdil, da preštevanje glasovnic po pošti tudi več dni po volitvah odpira vrata prevaram, in bil prepričan, da se bodo te tudi zgodile. Trump je namignil, da naj bi »njegovi nasprotniki« skušali na ta način dostaviti »še na desetine milijonov glasovnic«, pred tem pa je prek twitterja demokrate že obtožil, da želijo »ukrasti volitve«. Twitter je njegov tvit prekril z opozorilom, da je »nekaj ali pa vsa vsebina v tem tvitu sporna in lahko bila zavajajoča glede volitev ali drugega državljanskega procesa«. Za ogled tega tvita je zato potreben še en klik. We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

Poskus odvzema demokratičnih pravic V Bidnovem taboru so se na poziv Trumpa, da zaustavi glasovanje, odzvali z ogorčenjem. »Gre za odkrit poskus odvzema demokratičnih pravic ameriškim državljanom. To je nekaj nezaslišanega, saj še nikoli doslej v naši zgodovini predsednik ZDA ni poskušal Američanom odvzeti glas na državnih volitvah.« Dodali so, da se bo glasovanje nadaljevalo vse dokler ne bo preštet zadnji glas. »Tako velevajo naši zakoni. Zakoni, ki varujejo ustavno pravico Američanov do glasovanja.« Nekaj minut pred sedmo uro zjutraj po našem času je pred svoje podpornike v domačem Delawaru sicer stopil Joe Biden. »Vedeli smo, da bo to dolga bitka. A poglejte – občutek je dober. Res je,« je nagovoril zbrane. »Verjamem, da smo na poti do zmage,« je optimističen, podporniki, ki so govor spremljali iz avtomobilov, pa so besede pospremili z glasnim hupanjem. It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020 Je pa predsednikova ekipa strategov in pravnikov včeraj sporočila, da je že vložila tožbi v Michiganu in Pensilvaniji, v Wisconsinu, kjer je bila razlika vsega 20.000 glasov, pa bo kampanja vložila zahtevo za ponovno štetje glasovnic. Tožbi v Pensilvaniji in Michiganu zahtevata večji dostop opazovalcev Trumpove kampanje do lokacij, kjer poteka preštevanje glasovnic. Posebej v Pensilvaniji Trumpova kampanja zahteva tudi, naj vrhovno sodišče države odloči, ali glasovnice, ki pridejo na volišča tri dni po koncu volitev, veljajo. Trumpova kampanja je včeraj prav tako pošiljala elektronska pisma s prošnjami za finančno donacijo. Eno se je glasilo takole: »Demokrati bodo skušali UKRASTI volitve. Predsednik Trump potrebuje TEBE, da poseže vmes in UBRANI rezultate.« Kako naj bi to storil? Dr. Boštjan Udovič, profesor na katedri za mednarodne odnose na fakulteti za družbene vede, je ocenil, da Trump s pritožbo na sodiščih lahko poskusi, saj gre za legitimno potezo. A obenem meni, da do tega ne bo prišlo in ga bodo v tej nameri skušali ustaviti. Če bi se tega vendarle poskušal lotiti, pa bodo institucije v ZDA, ki dobro delujejo, dovolile štetje glasov do konca in se še kasneje lotile morebitne pritožbe Trumpa, je ocenil. »Že pravniki, ki so pomagali Georgeu Bushu, so povedali, da je treba najprej glasove prešteti do konca, šele nato se lahko lotiš takšne zadeve, kot je pritožba,« je dejal. Vodja ekipe Bidnovih pravnikov Bob Bauer pa je republikanski strani odvrnil, da bodo »branili glasovanje, po katerem je bil Joe Biden izvoljen za predsednika«. Dejal je, da so pripravljeni na vsak sodni izziv, kar gotovo drži – obe strani sta se pravdali že med kampanjo in se pripravljali na možnost, da bo tako tudi po zaprtju volišč.

Na terenu mirno, na spletu zavajanja Tuji mediji za zdaj poročajo, da je volilni dan v ZDA na terenu potekal večinoma mirno, so pa v ZDA vseeno pripravljeni na morebitne izgrede. Vodstvo Republikanske stranke je svoj volilni štab prav zaradi bojazni pred izgredi preselila s svojega sedeža na tajno lokacijo. Hkrati so se na spletu pojavile zavajajoče objave o lažnih manipulacijah z volilnimi glasovi. Med drugim se je prek twitterja pričela širiti lažna novica, da je član volilne komisije v Pensilvaniji iz volilnih skrinjic odstranil in zavrgel več kot 100 glasovnic, na katerih je bil označen Donald Trump. Volilna komisija je očitke že zavrgla, pričelo pa se je iskanje izvora objave. Krivca lahko čaka tudi kazenski pregon. Eni od uporabnic, ki je novico delila, pa je Twitter za 12 ur zaklenil dostop do uporabniškega računa. Podobno je ravnal Youtube, ki je danes zaradi predvajanja lažnih volilnih rezultatov pred zaprtjem volišč odstranil več kanalov. Official statement from Erie County: https://t.co/Jqlpe5795thttps://t.co/NfyJpo9Vdn — Davey Alba (@daveyalba) November 3, 2020 Po zaprtju volišč v prestolnici so se ped Belo Hišo začeli zbirati podporniki obeh predsedniških kandidatov, prišlo pa je tudi do prerivanja s policijo. Do konflikta je prišlo, ker je policija protestnikom ukazala, naj umaknejo eno od napačno parkiranih vozil, kar pa so ti zavrnili. Bela hiša je sicer zaradi napovedanih izgredov in morebitnega nasilja obkrožena z visokim betonskim zidom.

Udeležba najvišja v zadnjih 120 letih Predsedniških volitev se je udeležilo več kot 160 milijonov volivcev, kar pomeni, da je bila volilna udeležba 66,9-odstotna, kažejo podatki portala U.S. Elections Project. To je najvišja udeležba na ameriških predsedniških volitvah v zadnjih 120 letih, je tvitnil ustanovitelj portala Michael McDonald. "Predsedniške volitve 2020 so volitve z najvišjo volilno udeležbo v 120 letih," je zapisal. Leta 1900, ko je republikanski predsednik William McKinley porazil demokratskega izzivalca William Jenningsa Bryana, je bila volilna udeležba 73,7-odstotna.