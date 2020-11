Gospodarske panoge kot žrtve epidemije: Spletna prodaja ne more nadomestiti izpada prihodkov trgovcev

Trgovina je zaradi epidemije covid-19 na letni ravni do konca avgusta izgubila okoli 1100 delovnih mest. Najvišji upad prometa beležijo trgovci s tekstilom, oblačili in obutvijo, trgovine z motornimi vozili ter trgovine s pohištvom in gospodinjskimi napravami.