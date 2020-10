Gospodarske panoge kot žrtve epidemije: Največja težava frizerjev in fitnes centrov so najemnine

Koronakriza in omejevalni ukrepi vlade so močno prizadeli tudi frizerske in kozmetine salone ter fitnes centre. Upad prometa znaša do 50 odstotkov, zato vse več zaposlenih izgublja delo, ob tem pa imajo ogromne težave s fiksnimi stroški, še zlasti z najemninami.