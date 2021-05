Spletna prodaja je lani predstavljala 19 odstotkov celotne prodaje, kar je za tri odstotne točke več kot leta 2019. Delež prodaje preko spleta je lani na Kitajskem in v Južni Koreji predstavljal že skoraj četrtino celotne prodaje. V Veliki Britaniji se je povzpel s predlanskih 15,8 odstotka na 23,3 odstotka. V ZDA se je povečal z 11 na 14 odstotkov. Vrednost prodaje ameriških spletnih trgovcev je predstavljala več kot tretjino celotne prodaje.

Po ugotovitvah Konference ZN za trgovino in razvoj (UNCTAD) je deset izmed 13 največjih spletnih trgovcev s Kitajske in iz ZDA. Na vrhu je kitajska Alibaba, tik za njo pa ameriški Amazon. Najvišje uvrščeni spletni trgovec, ki ne prihaja iz teh držav, je kanadski Shopify na petem mestu.

Po ugotovitvah UNCTAD se je lanskoletni razcvet spletnega poslovanja zgodil ravno v času, ko so države beležile največje padce gospodarske aktivnosti, odkar se je v štiridesetih letih 20. stoletja začelo vodenje evidenc. Medtem ko je delež spletne prodaje v največjih svetovnih gospodarstvih rasel, pa je prišlo do vidnega preobrata pri poslovanju platform, ki ponujajo storitve, kot so prevozi in potovanja, navaja UNCTAD.