Gospodarske panoge kot žrtve epidemije: V hotelirstvu se je optimizem čez noč sprevrgel v pesimizem

Po tem, ko so hotelirji po dobri poletni pričakovali tudi dobro jesensko sezono, so morali zaradi širjenja koronavirusa in novih vladnih ukrepov znova zapreti večino hotelov. Kot opozarjajo, je za preživetje turističnih družb nujna izdaja novih turističnih bonov, prav tako pa tudi usmeritev nepovratnih sredstev v najbolj ogrožene družbe in pomoč pri premostitvi likvidnostnih težav.