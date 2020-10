Gospodarske panoge v času epidemije: Gostinci so že na robu obupa

Gostinstvo je bilo že v prvem valu epidemije novega koronavirusa eno najbolj prizadetih dejavnosti. Ker si mnogi še niso niti približno opomogli, jim ob ponovnem zaprtju grozi propad, zaposlenim pa brezposelnost. Tisti, ki si to lahko privoščijo, si začasno pomagajo z naročili in osebnim prevzemom jedi in pijač.