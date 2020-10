To so v pismu, ki ga je podpisala večina, reprezentanti med drugim sporočili Nogometni zvezi Slovenije (NZS) in dodali, da za mlado izbrano vrsto niso več pripravljeni igrati, dokler ne bo prišlo do zamenjave na selektorskem položaju. Primož Gliha je selektor mlade reprezentance že od leta 2015, v tem času pa so v javnost sem in tja že ušle informacije o njegovih spornih metodah dela. »Vodstvo Nogometne zveze Slovenije je seznanjeno z vsebino pisma članov mlade reprezentance. Od prejema pisma dalje se na NZS izvajajo postopki, ustrezne odločitve pa bo vodstvo NZS sprejelo po opravljenih razgovorih s predstavniki reprezentance in selektorjem Primožem Gliho,« so nogomanii sporočili na Brdu pri Kranju, kjer ima sedež NZS.